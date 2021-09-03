Украинский "Донбасс" дебютировал в Лиге чемпионов с поражения датскому "Рунгстеду"

Чемпион Украины впервые в истории сыграл в самом престижном хоккейном турнире Европы

В пятницу, 3 сентября, в Киеве, состоялось историческое для украинского хоккея событие: представитель нашей страны впервые сыграл в хоккейной Лиге чемпионов. ХК "Донбасс" противостоял датскому "Рунгстеду".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В рамках группового этапа самого престижного европейского хоккейного турнира донецкий клуб в столичном Дворце Спорта провел дебютный матч. При заполненных трибунах команда Павла Микульчика старалась не огорчить зрителей и открыли счет уже в конце первого периода, реализовав большинство: шайбу в свой актив записал Павел Медведев.

"Донбасс" лидировал длительный период времени, но в середине второго периода оказался в меньшинстве, чем воспользовался соперник: результативную комбинацию завершил Андерссон. Счет 1:1 сохранился и после второго периода, но в середине третьей 20-минутки датчане снова вышли вперед, благодаря точному броску Грина. Отметим, что "Донбасс" в этот момент снова играл в меньшинстве.

Когда казалось, что "Рунгстед" выиграет матч в Киеве, Джейлен Смерек и Феликс Морозов организовали атаку, которую точным броском завершил Александр Пересунько — 2:2. Игра была переведена в овертайм, но дополнительное время не выявило сильнейшего. Командам предстояла серия буллитов, победителем из которой вышли гости, реализовавшие два броска, в то время, как хозяев подвела реализация.

Следующий матч в групповом этапе Лиги чемпионов "Донбасс" проведет в воскресенье, 5 сентября. Соперником чемпиона Украины будет французский "Руан".

Лига чемпионов. Группа G. 1 тур:

"Донбасс" (Донецк, Украина) – "Рунгстед" (Херсхольм, Дания) 2:3 (буллиты). (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Медведев – бол. – 17:07, 1:1 – Андерссон (Грин, Йенсен – бол.) – 33:23, 1:2 – Грин (Ольссон, Йенсен – бол.) – 47:51, 2:2 – Пересунько (Морозов, Смерек) – 53:48