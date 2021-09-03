Український "Донбас" дебютував у Лізі чемпіонів з поразки датському "Рунгстеду"

Чемпіон України вперше в історії зіграв у найпрестижнішому хокейному турнірі Європи

У п'ятницю, 3 вересня, у Києві відбулася історична для українського хокею подія: представник нашої країни вперше зіграв у хокейній Лізі чемпіонів. ХК "Донбас" протистояв датському "Рунгстеду".

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У рамках групового етапу найпрестижнішого європейського хокейного турніру донецький клуб у столичному Палаці Спорту провів дебютний матч. При заповнених трибунах команда Павла Микульчика намагалася не засмутити глядачів і відкрили рахунок уже в кінці першого періоду, реалізувавши більшість: шайбу у свій актив записав Павло Медведєв.

"Донбас" лідирував тривалий період часу, але в середині другого періоду опинився в меншості, чим скористався суперник: результативну комбінацію завершив Андерссон. Рахунок 1: 1 зберігся і після другого періоду, але в середині третьої 20-хвилинки данці знову вийшли вперед, завдяки точному кидку Гріна. Зазначимо, що "Донбас" у цей момент знову грав у меншості.

Коли здавалося, що "Рунгстед" виграє матч у Києві, Джейла Смерек і Фелікс Морозов організували атаку, яку точним кидком завершив Олександр Пересунько — 2: 2. Гра була переведена в овертайм, але додатковий час не виявив найсильнішого. Команд чекала серія булітів, переможцем з якої вийшли гості, які реалізували два кидки, у той час, як господарів підвела реалізація.

Наступний матч у груповому етапі Ліги чемпіонів "Донбас" проведе в неділю, 5 вересня. Суперником чемпіона України буде французький "Руан".

Ліга чемпіонів. Група G. 1 тур:

"Донбас" (Донецьк, Україна) — "Рунгстед" (Херсхольм, Данія) 2: 3 (буліти). (1: 0, 0: 1, 1: 1, 0: 0, 0: 1)

Шайби: 1: 0 — Медведєв — бол. — 17:07, 1: 1 — Андерссон (Грін, Єнсен — бол.) — 33:23, 1: 2 — Грін (Ольссон, Єнсен — бол.) — 47:51, 2: 2 — Пересунько (Морозов, Смерек ) — 53:48