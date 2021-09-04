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Нет права на ошибку: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция

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Украина Франция, ЧМ-2022
Фото: УАФ | Украина во второй раз сыграет против Франции в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в Киеве сыграет против действующих чемпионов мира — команды Франции. В случае поражения команда Александра Петракова потеряет шансы на первое место в группе

В субботу, 4 сентября, в Киеве состоится матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Франции.

После четырех матчей в активе сборной Украины 4 очка, что существенно осложняет шансы в борьбе за проход на Мундиаль. Поражение от Франции фактически лишит украинскую сборную возможности бороться за первое место в группе, которое позволяет квалифицироваться на чемпионат мира напрямую, без дополнительных матчей.

Турнирный расклад в группе Украины

Ничья сборной Украины в матче против Казахстана была воспринята практически как капитуляция. Но вечером того же дня, 1 сентября, Франция потеряла очки в игре против Боснии (1:1), чем обострила интригу в группе и подарила Украине шанс продолжить борьбу за первое место. Теперь в активе действующих чемпионов мира 8 очков, в то время, как у Украины — 4. Победа в домашнем матче против французов приблизит команду Александра Петракова к оппоненту на расстояние одного очка.

 

Команда

Игры

Победы

Ничьи

Поражения

Мячи

Очки

1

Франция

4

2

2

0

5 - 2

8

2

Украина

4

0

4

0

5 - 5

4

3

Финляндия

2

0

2

0

3 - 3

2

4

Босния

3

0

2

1

3 - 4

2

5

Казахстан

3

0

2

1

3 - 5

2

В случае, если Украина проиграет, борьбу придется вести исключительно за вторую позицию, которая дает право побороться за выход на чемпионат мира через дополнительные матчи в плей-офф. Но и здесь нашей сборной придется выдержать конкуренцию со стороны Финляндии и Боснии.

Кто не сыграет в матче Украина — Франция

По сравнению с весенним матчем (1:1), в заявке французов сразу 11 изменений. Против Украины не сыграют звездные Килиан Мбаппе и Антуанн Гризманн, дважды огорчивший "Шахтер" в матче квалификации Лиги чемпионов Виссам Бен-Йеддер, а также Усман Дембеле. В полузащите французы остались без Н'Голо Канте и Муссы Сиссоко, а защитная линия потеряла Люку Эрнандеса, Клемана Ленгле, Ферлана Менди и Бенжамена Павара.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба УАФ, расположение сборной Украины из-за травмы покинул Виталий Буяльский. Кроме того, Александр Петраков не сможет рассчитывать и на Александра Зинченко, который пропускает матч из-за дисквалификации. Присоединился к команде полузащитник "Легии" Игорь Харатин, пропускавший матч с Казахстаном из-за урегулирования собственного перехода в польский клуб.

Где смотреть матч Украина — Франция

Матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 Украина — Франция в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало — в 21:45 по киевскому времени.