Нет права на ошибку: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция
Сборная Украины по футболу в Киеве сыграет против действующих чемпионов мира — команды Франции. В случае поражения команда Александра Петракова потеряет шансы на первое место в группе
В субботу, 4 сентября, в Киеве состоится матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Франции.
После четырех матчей в активе сборной Украины 4 очка, что существенно осложняет шансы в борьбе за проход на Мундиаль. Поражение от Франции фактически лишит украинскую сборную возможности бороться за первое место в группе, которое позволяет квалифицироваться на чемпионат мира напрямую, без дополнительных матчей.
Турнирный расклад в группе Украины
Ничья сборной Украины в матче против Казахстана была воспринята практически как капитуляция. Но вечером того же дня, 1 сентября, Франция потеряла очки в игре против Боснии (1:1), чем обострила интригу в группе и подарила Украине шанс продолжить борьбу за первое место. Теперь в активе действующих чемпионов мира 8 очков, в то время, как у Украины — 4. Победа в домашнем матче против французов приблизит команду Александра Петракова к оппоненту на расстояние одного очка.
|
|
Команда
|
Игры
|
Победы
|
Ничьи
|
Поражения
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Франция
|
4
|
2
|
2
|
0
|
5 - 2
|
8
|
2
|
Украина
|
4
|
0
|
4
|
0
|
5 - 5
|
4
|
3
|
Финляндия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3 - 3
|
2
|
4
|
Босния
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3 - 4
|
2
|
5
|
Казахстан
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3 - 5
|
2
В случае, если Украина проиграет, борьбу придется вести исключительно за вторую позицию, которая дает право побороться за выход на чемпионат мира через дополнительные матчи в плей-офф. Но и здесь нашей сборной придется выдержать конкуренцию со стороны Финляндии и Боснии.
Кто не сыграет в матче Украина — Франция
По сравнению с весенним матчем (1:1), в заявке французов сразу 11 изменений. Против Украины не сыграют звездные Килиан Мбаппе и Антуанн Гризманн, дважды огорчивший "Шахтер" в матче квалификации Лиги чемпионов Виссам Бен-Йеддер, а также Усман Дембеле. В полузащите французы остались без Н'Голо Канте и Муссы Сиссоко, а защитная линия потеряла Люку Эрнандеса, Клемана Ленгле, Ферлана Менди и Бенжамена Павара.
В свою очередь, как сообщает пресс-служба УАФ, расположение сборной Украины из-за травмы покинул Виталий Буяльский. Кроме того, Александр Петраков не сможет рассчитывать и на Александра Зинченко, который пропускает матч из-за дисквалификации. Присоединился к команде полузащитник "Легии" Игорь Харатин, пропускавший матч с Казахстаном из-за урегулирования собственного перехода в польский клуб.
Где смотреть матч Украина — Франция
Матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 Украина — Франция в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало — в 21:45 по киевскому времени.