Нет права на ошибку: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция

Сборная Украины по футболу в Киеве сыграет против действующих чемпионов мира — команды Франции. В случае поражения команда Александра Петракова потеряет шансы на первое место в группе

В субботу, 4 сентября, в Киеве состоится матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Франции.

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После четырех матчей в активе сборной Украины 4 очка, что существенно осложняет шансы в борьбе за проход на Мундиаль. Поражение от Франции фактически лишит украинскую сборную возможности бороться за первое место в группе, которое позволяет квалифицироваться на чемпионат мира напрямую, без дополнительных матчей.

Турнирный расклад в группе Украины

Ничья сборной Украины в матче против Казахстана была воспринята практически как капитуляция. Но вечером того же дня, 1 сентября, Франция потеряла очки в игре против Боснии (1:1), чем обострила интригу в группе и подарила Украине шанс продолжить борьбу за первое место. Теперь в активе действующих чемпионов мира 8 очков, в то время, как у Украины — 4. Победа в домашнем матче против французов приблизит команду Александра Петракова к оппоненту на расстояние одного очка.

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Франция 4 2 2 0 5 - 2 8 2 Украина 4 0 4 0 5 - 5 4 3 Финляндия 2 0 2 0 3 - 3 2 4 Босния 3 0 2 1 3 - 4 2 5 Казахстан 3 0 2 1 3 - 5 2

В случае, если Украина проиграет, борьбу придется вести исключительно за вторую позицию, которая дает право побороться за выход на чемпионат мира через дополнительные матчи в плей-офф. Но и здесь нашей сборной придется выдержать конкуренцию со стороны Финляндии и Боснии.

Кто не сыграет в матче Украина — Франция

По сравнению с весенним матчем (1:1), в заявке французов сразу 11 изменений. Против Украины не сыграют звездные Килиан Мбаппе и Антуанн Гризманн, дважды огорчивший "Шахтер" в матче квалификации Лиги чемпионов Виссам Бен-Йеддер, а также Усман Дембеле. В полузащите французы остались без Н'Голо Канте и Муссы Сиссоко, а защитная линия потеряла Люку Эрнандеса, Клемана Ленгле, Ферлана Менди и Бенжамена Павара.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба УАФ, расположение сборной Украины из-за травмы покинул Виталий Буяльский. Кроме того, Александр Петраков не сможет рассчитывать и на Александра Зинченко, который пропускает матч из-за дисквалификации. Присоединился к команде полузащитник "Легии" Игорь Харатин, пропускавший матч с Казахстаном из-за урегулирования собственного перехода в польский клуб.

Где смотреть матч Украина — Франция

Матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 Украина — Франция в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало — в 21:45 по киевскому времени.