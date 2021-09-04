Немає права на помилку: де дивитися матч відбору на ЧС-2022 Україна — Франція

Збірна України з футболу в Києві зіграє проти діючих чемпіонів світу — команди Франції. У разі поразки команда Олександра Петракова втратить шанси на перше місце в групі

У суботу, 4 вересня, в Києві відбудеться матч відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 між збірними України і Франції.

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Після чотирьох матчів в активі збірної України 4 очка, що істотно ускладнює шанси в боротьбі за прохід на Мундіаль. Поразка від Франції фактично позбавить українську збірну можливості боротися за перше місце в групі, яке дає змогу кваліфікуватися на чемпіонат світу безпосередньо, без додаткових матчів.

Турнірний розклад в групі України

Нічия збірної України в матчі проти Казахстану була сприйнята практично як капітуляція. Але ввечері того ж дня, 1 вересня, Франція втратила очки в грі проти Боснії (1:1), чим загострила інтригу в групі і подарувала Україні шанс продовжити боротьбу за перше місце. Тепер в активі чинних чемпіонів світу 8 очок, в той час, як в України — 4. Перемога в домашньому матчі проти французів наблизить команду Олександра Петракова до опонента на відстань одного очка.

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Франция 4 2 2 0 5 - 2 8 2 Украина 4 0 4 0 5 - 5 4 3 Финляндия 2 0 2 0 3 - 3 2 4 Босния 3 0 2 1 3 - 4 2 5 Казахстан 3 0 2 1 3 - 5 2

У випадку, якщо Україна програє, боротьбу доведеться вести виключно за другу позицію, яка дає право поборотися за вихід на чемпіонат світу через додаткові матчі в плей-офф. Але і тут нашій збірній доведеться витримати конкуренцію з боку Фінляндії і Боснії.

Хто не зіграє в матчі Україна — Франція

У порівнянні з весняним матчем (1:1), в заявці французів відразу 11 змін. Проти України не зіграють зіркові Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн, а також той, хто двічі засмутив "Шахтар" в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів — Віссам Бен-Йеддер. Не допоможе французам й Усман Дембеле. У півзахисті "Ле Бльо" залишилися без Н'Голо Канте та Муси Сіссоко, а захисна лінія втратила Люку Ернандеса, Клемана Ленгле, Ферлана Менді і Бенжамена Павара.

У свою чергу, як повідомляє прес-служба УАФ, розташування збірної України через травму покинув Віталій Буяльський. Крім того, Олександр Петраков не зможе розраховувати і на Олександра Зінченка, який пропускає матч через дискваліфікацію. Приєднався до команди півзахисник "Легії" Ігор Харатін, що пропускав матч з Казахстаном через врегулювання власного переходу в польський клуб.

Де дивитися матч Україна — Франція

Матч відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 Україна — Франція у прямому ефірі покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Початок — о 21:45 за київським часом.