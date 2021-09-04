Снова ничья: Украина и Франция разошлись миром на НСК "Олимпийский"

Александр Петраков продолжил дело Андрея Шевченко: сборная Украины продолжает играть все матчи отборочного цикла на ЧМ-2022 с ничейным результатом.

В Киеве, на НСК "Олимпийский", завершился матч отборочного цикла на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Франции.

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Команда Александра Петракова сумела не проиграть действующим чемпионам мира. В концовке первого тайма сборная Украины вышла вперед благодаря голу Николая Шапаренко, который удачно сориентировался после того, как Льорис справился с первым ударом украинской атаки. Мяч вылетел за пределы штрафной площади, где полузащитник "Динамо" и сборной Украины в касание пробил точно в верхний угол. Забив гол, Шапаренко не смог сдержать слез.

Команда Дидье Дешама смогла сравнять счет после перерыва: на 52-й минуте Антони Марсьяль выиграл борьбу за мяч на втором этаже и отправил в нижний угол ворот. Пятов успел схватить мяч, но уже за линией ворот — 1:1.

Французы могли вырвать победу, но в одной из атак простили украинцев — мяч угодил в стойку. Подопечные Петракова, при активной поддержке трибун НСК "Олимпийский", все же не смогли организовать результативную атаку. В итоге, финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:1.

Таким образом, сборная Франции сохраняет лидерство в группе, по итогам пяти матчей имея 9 очков. Сборная Украины набрала 5 очков, сыграв все матчи отборочного цикла вничью. Для того, чтобы выйти на чемпионат мира, команде Александра Петракова необходимо выиграть в трех оставшихся матчах: против Финляндии и двух играх с Боснией.

Чемпионат мира-2022. Отборочный цикл.

Украина — Франция — 1:1

Голы: 1:0, Шапаренко, 44; 1:1, Марсьяль, 50

Украина: Пятов — Забарный, Кривцов, Матвиенко — Тымчик, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Миколенко — Ярмоленко (Зубков, 90), Цыганков (Малиновский, 82) — Яремчук (Сикан, 82).

Франция: Льорис — Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь — Погба, Чуамени (Верету, 83), Рабьо — Гризманн, Марсьяль (Бензема, 64), Коман (М.Диаби, 64).