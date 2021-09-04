Знову нічия: Україна і Франція розійшлися миром на НСК "Олімпійський"

Олександр Петраков продовжив справу Андрія Шевченка: збірна України продовжує грати всі матчі відбіркового циклу на ЧС-2022 з нічийним результатом.

У Києві, на НСК "Олімпійський", завершився матч відбіркового циклу на чемпіонат світу з футболу між збірними України і Франції.

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Команда Олександра Петракова зуміла не програти чинним чемпіонам світу. У кінцівці першого тайму збірна України вийшла вперед завдяки голу Миколи Шапаренко, який вдало зорієнтувався після того, як Льоріс впорався з першим ударом української атаки. М'яч вилетів за межі штрафного майданчика, де півзахисник "Динамо" і збірної України в дотик пробив точно у верхній кут. Забивши гол, Шапаренко не зміг стримати сліз.

Команда Дідьє Дешама змогла зрівняти рахунок після перерви: на 50-й хвилині Антоні Марсьяль виграв боротьбу за м'яч на другому поверсі і відправив в нижній кут воріт. Пятов встиг схопити м'яч, але вже за лінією воріт — 1:1.

Французи могли вирвати перемогу, але в одній з атак пробачили українців — м'яч влучив у стійку. Підопічні Петракова, при активній підтримці трибун НСК "Олімпійський", все ж не змогли організувати результативну атаку. У підсумку, фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 1:1.

Таким чином, збірна Франції зберігає лідерство в групі, за підсумками п'яти матчів маючи 9 очок. Збірна України набрала 5 очок, зігравши всі матчі відбіркового циклу внічию. Для того, щоб вийти на чемпіонат світу, команді Олександра Петракова необхідно виграти в трьох матчах, що залишилися: проти Фінляндії і двох іграх з Боснією.

Чемпіонат світу-2022. Відбірковий цикл.

Україна — Франція — 1: 1

Голи: 1:0, Шапаренко, 44; 1:1, Марсьяль, 50

Україна: Пятов — Забарний, Кривцов, Матвієнко — Тимчик, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Миколенко — Ярмоленко (Зубков, 90), Циганков (Малиновський, 82) — Яремчук (Сікан, 82).

Франція: Льоріс — Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь — Погба, Чуамені (веретено, 83), Рабьо — Грізманн, Марсьяль (Бензема, 64), Коман (М.Діабі, 64).