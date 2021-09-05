"Донбасс" одержал историческую победу в Лиге чемпионов

Украинский клуб во втором матче группового этапа самого престижного клубного турнира Европы одолел французский "Руан".

Хоккейный клуб "Донбасс" в рамках группового этапа Лиги чемпионов одержал дебютную победу в этом турнире, обыграв французский "Руан".

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При поддержке более чем пяти тысяч зрителей, подопечные Павла Микульчика смогли показать характер и, проигрывая по ходу матча, вырвать победу. В первом периоде чемпионы Украины пропустили шайбу в меньшинстве — французам удалась атака, которую разогнали Ламперье и Чакиашвили, а результативным ударом завершил Гаттиг.

Донецкий клуб отыгрался в начале второго периода, когда Олег Шишлянников сумел сравнять счет с передачи Андрея Бирюкова и Григория Желдакова. Именно Бирюков стал героем матча, забив решающую шайбу в третьем периоде, когда "Донбасс" имел численное преимущество. За оставшееся время "Руан" не только не смог забить, но и был близок к тому, чтобы пропустить третью шайбу. "Донбасс" уверенно довел дело до исторической победы.

Андрей Бирюков получил индивидуальный приз "Лучший игрок матча" из рук президента НОК Украины Сергея Бубки.

Следующий матч "Донбасс" снова сыграет против "Руана", но уже на выезде. Встреча запланирована на 9 сентября. Вместе с ней украинский клуб сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов еще четыре матча: 11 сентября в гостях против датского "Рунгстеда", 6 октября против австрийского "Клагенфурта" дома, а 13 октября против австрийцев — на выезде.

Лига чемпионов. Группа G. 2 тур:

"Донбасс" (Донецк, Украина) – "Руан" (Франция) 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Гаттиг (Ламперье, Чакиашвили – мен.) – 08:57, 1:1 – Шишлянников (Бирюков, Желдаков) – 24:38, 2:1 – Бирюков (Шишлянников, Туркин – бол.) – 51:00

"Донбасс": Макаров (Ворис), Смерек-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Григорьев-Андрейкив, Коренчук-Буценко-Лялька, Желдаков-Ногачев, Медведев-Туркин-Стефанович, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Морозов-Захаров-Пересунько

"Руан": Пинтарич (Дюкенн), Чакиашвили-Ео, Лампьер-Гаттиг-Вигнерс, Гумон-Дорион, Бедин-Тессье-Неса, Сальве-Флуд, Джонстон-Карон-Жилберт, Леборнье-Гуериф-Рейно-Томасино