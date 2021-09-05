"Донбас" здобув історичну перемогу в Лізі чемпіонів

Український клуб у другому матчі групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи здолав французький "Руан".

Хокейний клуб "Донбас" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів здобув дебютну перемогу в цьому турнірі, обігравши французький "Руан".

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За підтримки більш ніж п'яти тисяч глядачів, підопічні Павла Мікульчик змогли показати характер і, програючи по ходу матчу, вирвати перемогу. У першому періоді чемпіони України пропустили шайбу в меншості — французам вдалася атака, яку розігнали Ламперьэ і Чакіашвілі, а результативним ударом завершив Гаттіг.

Донецький клуб відігрався на початку другого періоду, коли Олег Шишлянніков зумів зрівняти рахунок з передачі Андрія Бірюкова та Григорія Желдакова. Саме Бірюков став героєм матчу, забивши вирішальну шайбу в третьому періоді, коли "Донбас" мав чисельну перевагу. За час, що залишився "Руан" не тільки не зміг забити, але і був близький до того, щоб пропустити третю шайбу. "Донбас" впевнено довів справу до історичної перемоги.

Андрій Бірюков отримав індивідуальний приз "Найкращий гравець матчу" з рук президента НОК України Сергія Бубки.

Наступний матч "Донбас" знову зіграє проти "Руана", але вже на виїзді. Зустріч запланована на 9 вересня. Разом з нею український клуб зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів ще чотири матчі: 11 вересня в гостях проти данського "Рунгстеда", 6 жовтня проти австрійського "Клагенфурта" вдома, а 13 жовтня проти австрійців — на виїзді.

Ліга чемпіонів. Група G. 2 тур:

"Донбас" (Донецьк, Україна) — "Руан" (Франція) 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 — Гаттіг (Ламперье, Чакіашвілі — мен.) — 8:57, 1:1 — Шишлянніков (Бірюков, Желдак) — 24:38, 2:1 — Бірюков (Шишлянніков, Туркін — бол.) — 51:00

"Донбас": Макаров (Воріс), Смерек-Жульдіков, Сигарев-Бірюков-Шишлянніков, Григор'єв-Андрейків, Коренчук-Буценко-Лялька, Желдак-Ногачев, Медведєв-Туркін-Стефанович, Пангелов-Юлдашев-Соколовський, Морозов-Захаров-Пересунько

"Руан": Пінтаріч (Дюкенн), Чакіашвілі-Ео, Лампьер-Гаттіг-Вігнерс, Гумон-Доріон, Бєдін-Тессье-Неса, Сальве-Флуд, Джонстон-Карон-Жілберт, Леборнье-Гуеріф-Рейно-Томасіна