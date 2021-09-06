Полиция остановила матч Аргентины и Бразилии из-за не прошедших карантин игроков (фото)

Латиноамериканское дерби было прервано во время матча и так и не было доиграно.

Матч квалификации отбора на чемпионат мира в Катаре между сборными Бразилии и Аргентины был прерван из-за вмешательства полиции в игру, сообщает TyC Sports.

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На поле появились представители полиции, которые попытались задержать четырех игроков сборной Аргентины, совравших, что они не посещали Великобританию в карантинных анкетах, однако эти игроки прибыли из английской премьер-лиги и точно там выступали.

Встреча была прервана на 10-й минуте после потасовки на поле и появления полиции. Сами игроки сборной Аргентины приняли решение покинуть поле, переоделись в раздевалке и были готовы покинуть стадион в протест на происходящее.

Согласно карантинным протоколом Бразилии четверо игроков сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро должны были отсидеть 14-дневный карантин, после чего могли покинуть страну, однако футбольная делегация задействовала игроков в матче против Бразилии.

Бразильское агентство по санитарному надзору Anvisa пошло на такое действие, поскольку их возмутило, что аргентинская сторона пыталась нагло нарушить правила страны – игнорирование изоляции и участие этих футболистов в матче.

За аргентинцев пытался вступиться Лионель Месси, который выразил недопонимание, почему же тогда игроков, подходящих под подозрение, арестовали во время матча, а не, например, в гостинице, ведь все знали, где проживает сборная Аргентины.

В итоге, Аргентина призналась, что часть его игроков нарушила коронавирусные правила.

Организация КОМНЕБОЛ, которая организовывает отбор на чемпионат мира в Латинской Америке, приняла решение перенести на определенный срок после консультации с главной организацией, осуществляющей подготовку к ЧМ-2022 в Катаре – ФИФА.