Поліція зупинила матч Аргентини та Бразилії через гравців, які не пройшли карантин (фото)

Латиноамериканське дербі було перерване під час матчу, гру так і не дограли.

Матч кваліфікації відбору на чемпіонат світу в Катарі між збірними Бразилії та Аргентини був перерваний через втручання поліції в гру, повідомляє TyC Sports.

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На полі з'явилися представники поліції, які спробували затримати чотирьох гравців збірної Аргентини, які збрехали, що вони не відвідували Великобританію в карантинних анкетах, однак ці гравці прибули з англійської прем'єр-ліги і точно там виступали.

Зустріч була перервана на 10-й хвилині після бійки на полі та появи поліції. Самі гравці збірної Аргентини вирішили покинути поле, переодяглися в роздягальні й були готові покинути стадіон у протест на те, що відбувається.

Згідно з карантинним протоколом Бразилії четверо гравців збірної Аргентини Еміліано Мартінес, Еміліано Буендія, Джованні Ло Чельсо і Крістіан Ромеро повинні були відсидіти 14-денний карантин, після чого могли покинути країну, однак футбольна делегація задіяла гравців у матчі проти Бразилії.

Бразильське агентство із санітарного нагляду Anvisa пішло на таку дію, оскільки їх обурило, що аргентинська сторона намагалася нахабно порушити правила країни — ігнорування ізоляції та участь цих футболістів у матчі.

За аргентинців намагався заступитися Ліонель Мессі, який висловив нерозуміння, чому ж тоді гравців, які підходять під підозру, заарештували під час матчу, а не, наприклад, у готелі, адже всі знали, де проживає збірна Аргентини.

Зрештою, Аргентина зізналася, що частина його гравців порушила коронавірусні правила.

Організація КОМНЕБОЛ, яка організовує відбір на чемпіонат світу в Латинській Америці, ухвалила рішення перенести на певний термін після консультації з головною організацією, що здійснює підготовку до ЧС-2022 в Катарі — ФІФА.