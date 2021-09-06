Кто прав? УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на переговоры о контракте, но он не пришел
Бывший главный тренер сборной Андрей Шевченко отрицает, что ему приходили письма.
УАФ предоставила доказательства, что отправляло приглашение на переговоры с уже бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, однако он на них не явился, сообщает "Великий футбол".
Письмо, датированное 30 июля, было отправлено на киевский адрес прописки Андрея Шевченко. В письме говорится о том, что Андрей Шевченко приглашен на встречу для обсуждения дальнейшего сотрудничества с УАФ. Также УАФ приложило подтверждение от почты, что письмо не потерялось и было выслано. Вероятно, Шевченко в это время находился в Лондоне и мог не получить письмо.
Встреча была назначена на 2 августа, но никто на нее не явился. Сам Шевченко до этого заявлял, ссылаясь на своего юриста, что никаких официальных писем от УАФ не получал.
Как сообщил генеральный директор УАФ Юрий Записоцкий, Шевченко никак не отреагировал на письмо, встреча не состоялась и в итоге УАФ была вынуждена искать другие варианты по поиску нового тренерского штаба сборной Украины.
В итоге исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков. Он дебютировал с двух ничьих в сборной Украины в отборе на чемпионат мира в Катаре. Сначала Украина упустила победу в матче с Казахстаном (2:2), после этого сборная Украины сыграла вничью с лидером группы и действующим чемпионом мира сборной Франции – 1:1.
Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что игроки сборной Украины получат повышенные премиальные за ничью с фаворитами отбора.
Отметим, что сборная Украины сыграла все матчи отбора вничью – 5 матчей, но еще имеет шансы на выход на чемпионат мира.