Кто прав? УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на переговоры о контракте, но он не пришел

Бывший главный тренер сборной Андрей Шевченко отрицает, что ему приходили письма.

УАФ предоставила доказательства, что отправляло приглашение на переговоры с уже бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, однако он на них не явился, сообщает "Великий футбол".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Письмо, датированное 30 июля, было отправлено на киевский адрес прописки Андрея Шевченко. В письме говорится о том, что Андрей Шевченко приглашен на встречу для обсуждения дальнейшего сотрудничества с УАФ. Также УАФ приложило подтверждение от почты, что письмо не потерялось и было выслано. Вероятно, Шевченко в это время находился в Лондоне и мог не получить письмо.

Встреча была назначена на 2 августа, но никто на нее не явился. Сам Шевченко до этого заявлял, ссылаясь на своего юриста, что никаких официальных писем от УАФ не получал.

[ + – ] УАФ предоставила доказательства, что выслало письмо Шевченко Фото: Скриншот

Как сообщил генеральный директор УАФ Юрий Записоцкий, Шевченко никак не отреагировал на письмо, встреча не состоялась и в итоге УАФ была вынуждена искать другие варианты по поиску нового тренерского штаба сборной Украины.

В итоге исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков. Он дебютировал с двух ничьих в сборной Украины в отборе на чемпионат мира в Катаре. Сначала Украина упустила победу в матче с Казахстаном (2:2), после этого сборная Украины сыграла вничью с лидером группы и действующим чемпионом мира сборной Франции – 1:1.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что игроки сборной Украины получат повышенные премиальные за ничью с фаворитами отбора.

Отметим, что сборная Украины сыграла все матчи отбора вничью – 5 матчей, но еще имеет шансы на выход на чемпионат мира.