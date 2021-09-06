Хто має рацію? УАФ показала лист, у якому запрошувала Шевченка на переговори про контракт, але він не прийшов

Колишній головний тренер збірної Андрій Шевченко заперечує, що йому приходили листи.

УАФ надала докази, що відправляла запрошення на переговори з уже колишнім головним тренером збірної України Андрієм Шевченком, однак він на них не з'явився, повідомляє "Великий футбол".

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Лист, датований 30 липня, було відправлено на київську адресу прописки Андрія Шевченка. У листі йдеться про те, що Андрій Шевченко запрошений на зустріч для обговорення подальшої співпраці з УАФ. Також УАФ доклала підтвердження від пошти, що лист не загубився і був висланий. Ймовірно, Шевченко в цей час перебував у Лондоні і міг не отримати листа.

Зустріч була призначена на 2 серпня, але ніхто на неї не з'явився. Сам Шевченко до цього заявляв, посилаючись на свого юриста, що ніяких офіційних листів від УАФ не отримував.

[ + – ] УАФ надала докази, що вислала лист Шевченку Фото: Скриншот

Як повідомив генеральний директор УАФ Юрій Запісоцький, Шевченко ніяк не відреагував на лист, зустріч не відбулася і в підсумку УАФ була змушена шукати інші варіанти з пошуку нового тренерського штабу збірної України.

У результаті в. о. головного тренера збірної України став Олександр Петраков. Він дебютував з двох нічиїх у збірної України у відборі на чемпіонат світу в Катарі. Спочатку Україна упустила перемогу в матчі з Казахстаном (2: 2), після цього збірна України зіграла внічию з лідером групи і чинним чемпіоном світу збірної Франції — 1: 1.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що гравці збірної України отримають підвищені преміальні за нічию з фаворитами відбору.

Зазначимо, що збірна України зіграла всі матчі відбору внічию — 5 матчів, але ще має шанси на вихід на чемпіонат світу.