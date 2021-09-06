Хто має рацію? УАФ показала лист, у якому запрошувала Шевченка на переговори про контракт, але він не прийшов
Колишній головний тренер збірної Андрій Шевченко заперечує, що йому приходили листи.
УАФ надала докази, що відправляла запрошення на переговори з уже колишнім головним тренером збірної України Андрієм Шевченком, однак він на них не з'явився, повідомляє "Великий футбол".
Лист, датований 30 липня, було відправлено на київську адресу прописки Андрія Шевченка. У листі йдеться про те, що Андрій Шевченко запрошений на зустріч для обговорення подальшої співпраці з УАФ. Також УАФ доклала підтвердження від пошти, що лист не загубився і був висланий. Ймовірно, Шевченко в цей час перебував у Лондоні і міг не отримати листа.
Зустріч була призначена на 2 серпня, але ніхто на неї не з'явився. Сам Шевченко до цього заявляв, посилаючись на свого юриста, що ніяких офіційних листів від УАФ не отримував.
Як повідомив генеральний директор УАФ Юрій Запісоцький, Шевченко ніяк не відреагував на лист, зустріч не відбулася і в підсумку УАФ була змушена шукати інші варіанти з пошуку нового тренерського штабу збірної України.
У результаті в. о. головного тренера збірної України став Олександр Петраков. Він дебютував з двох нічиїх у збірної України у відборі на чемпіонат світу в Катарі. Спочатку Україна упустила перемогу в матчі з Казахстаном (2: 2), після цього збірна України зіграла внічию з лідером групи і чинним чемпіоном світу збірної Франції — 1: 1.
Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що гравці збірної України отримають підвищені преміальні за нічию з фаворитами відбору.
Зазначимо, що збірна України зіграла всі матчі відбору внічию — 5 матчів, але ще має шанси на вихід на чемпіонат світу.