Сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений

Чемпионы Европы не проигрывают уже на протяжении 36 матчей подряд.

Сборная Италии не сумела обыграть сборную Швейцарии в отборочном матче на чемпионат мира-2022 в Катаре, но установила новый мировой рекорд, сообщает Squawka.

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Дело в том, что сборная Италии не проигрывает уже на протяжении 36 официальных матчей – это новый мировой рекорд по количеству матчей подряд без поражений.

Предыдущие серии национальных сборных без поражений прерывались на 35 матчах. Это достижение удавалось сборной Бразилии в период с 1993 по 1996 годы и сборной Испании 2007-2009.

Любопытно, что в последний раз сборная Италии проигрывала аж в 2018 году – тогда итальянцев остановила сборная Португалии, которая тогда была действующим чемпионом Европы. Матч тогда завершился минимальным поражением итальянцев со счетом 0:1.

Италия могла победить Швейцарию, но в одном из эпизодов полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. В итоге счет в матче так и не был открыт.

Всего во время своей серии без поражений итальянцы выиграли 29 матчей и 7 матчей сыграли вничью.

У Италии отличные шансы увеличить свой мировой рекорд в ближайших матчах. Следующий матч у чемпионов Европы с Литвой, которая не имеет в своем активе ни одного очка в отборе на чемпионат мира.

А вот дальше серия может и оборваться: итальянцы сыграют в полуфинале Лиги Наций со сборной Испании, а если пройдут их то в финале их ждет победитель пары Франция – Бельгия.

Если же итальянцам удастся выиграть Лигу наций, то следующими соперниками вновь станут конкуренты по выходу на чемпионат мира – сборные Швейцарии и Северной Ирландии.