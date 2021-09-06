Збірна Італії встановила світовий рекорд за кількістю матчів без поразок

Чемпіони Європи не програють вже протягом 36 матчів поспіль.

Збірна Італії не зуміла обіграти збірну Швейцарії у відбірковому матчі на чемпіонат світу-2022 в Катарі, але встановила новий світовий рекорд, повідомляє Squawka.

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Справа в тому, що збірна Італії не програє вже протягом 36 офіційних матчів — це новий світовий рекорд за кількістю матчів поспіль без поразок.

Попередні серії національних збірних без поразок переривалися на 35 матчах. Це досягнення вдавалося збірній Бразилії в період із 1993 по 1996 роки і збірній Іспанії 2007-2009.

Цікаво, що востаннє збірна Італії програвала аж у 2018 році — тоді італійців зупинила збірна Португалії, яка тоді була чинним чемпіоном Європи. Матч тоді завершився мінімальною поразкою італійців із рахунком 0:1.

Італія могла перемогти Швейцарію, але в одному з епізодів півзахисник "Челсі" та збірної Італії Жоржиньйо не зумів реалізувати одинадцятиметровий удар. Зрештою рахунок у матчі так і не був відкритий.

Усього під час своєї серії без поразок італійці виграли 29 матчів і 7 матчів зіграли внічию.

В Італії відмінні шанси збільшити свій світовий рекорд у найближчих матчах. Наступний матч у чемпіонів Європи з Литвою, яка не має в своєму активі жодного очка у відборі на чемпіонат світу.

А ось далі серія може й обірватися: італійці зіграють у півфіналі Ліги Націй зі збірною Іспанії, а якщо пройдуть їх, то у фіналі на них чекає переможець пари Франція — Бельгія.

Якщо ж італійцям вдасться виграти Лігу націй, то наступними суперниками знову стануть конкуренти по виходу на чемпіонат світу — збірні Швейцарії та Північної Ірландії.