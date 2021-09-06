Последняя надежда: сын Бекхэма стал футболистом (фото)

Бекхэм-младший попробует стать хорошим футболистом в клубе своего собственного отца.

Сын Дэвида Бекхэма пошел по стопам отца и стал профессиональным футболистом.

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19-летний Ромео Бекхэм подписал первый в своей карьере профессиональный контракт. Сын селебрити будет выступать за американский "Форт Лодердейл", который является фарм-клубом "Интера Майами", совладельцем которого является его отец – Дэвид Бекхэм.

Новый клуб сына выступает в третьем по силе дивизионе Америки и занимает четвертое место в чемпионате с 7 победами, 5 ничьими и девятью поражениями.

Вскоре Бекхэм-младший сможет дебютировать за свой новый клуб. Ближайший матч команды пройдет сразу после паузы на матчи сборных, участвующих в отборочном турнире на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Футболист уже приступил к тренировкам в новом клубе, о чем сообщил в Instagram. Ромео Бекхэм подписал фотографию фразой: "Следуй своим мечтам". В комментариях к нему обратилась его мама Виктория Бекхэм, которая отметила, что вся семья очень гордится своим сыном.

Отметим, что сын Бекхэма уже имеет 3,1 миллиона подписчиков в Instagram.

Среди детей известных футболистов за эту команду также играет сын известного защитника "Манчестер Юнайтед" и футбольного тренера Филла Невилла.

У Давида Бекхэма три сына и одна дочь. Ромео – является средним сыном Дэвида.

Ранее в футболе пробовал себя Бруклин Бекхэм, но у него карьера не сложилась – его не взяли ни в одну футбольную академию и он разочаровался в спортивной карьере в 22 года. Также спортивную карьеру пытается сделать дочь Бекхэма Харпер – в 10-летнем возрасте она занимается футболом, боксом и верховой ездой.