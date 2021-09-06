Остання надія: син Бекхема став футболістом (фото)

Бекхем-молодший спробує стати хорошим футболістом у клубі свого власного батька.

Син Девіда Бекхема пішов слідами батька і став професійним футболістом.

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19-річний Ромео Бекхем підписав перший у своїй кар'єрі професійний контракт. Син селебріті виступатиме за американський "Форт Лодердейл", який є фарм-клубом "Інтера Маямі", співвласником котрого є його батько — Девід Бекхем.

Новий клуб сина виступає в третьому за силою дивізіоні Америки та посідає четверте місце в чемпіонаті із 7 перемогами, 5 нічиїми і 9 поразками.

Незабаром Бекхем-молодший зможе дебютувати за свій новий клуб. Найближчий матч команди пройде відразу після паузи на матчі збірних, що беруть участь у відбірковому турнірі на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Футболіст уже почав тренування в новому клубі, про що повідомив в Instagram. Ромео Бекхем підписав фотографію фразою: "Йди до своїх мрій". У коментарях до нього звернулася його мама Вікторія Бекхем, яка зазначила, що вся сім'я дуже пишається своїм сином.

Зазначимо, що син Бекхема вже має 3,1 мільйони підписників в Instagram.

Серед дітей відомих футболістів за цю команду також грає син відомого захисника "Манчестер Юнайтед" і футбольного тренера Філла Невілла.

У Давида Бекхема троє синів та одна дочка. Ромео — є середнім сином Девіда.

Раніше у футболі пробував себе Бруклін Бекхем, але в нього кар'єра не склалася — його не взяли в жодну футбольну академію і він розчарувався в спортивній кар'єрі в 22 роки. Також спортивну кар'єру намагається зробити дочка Бекхема Харпер — в 10-річному віці вона займається футболом, боксом і верховою їздою.