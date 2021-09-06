Нападающий "Руана" не сыграл с "Донбассом" из-за того, что не прилетел его багаж

Хоккеист не поучаствовал в матче Лиги чемпионов из-за комичной ситуации.

Главный тренер французского "Руана" Фабрис Ланри рассказал, почему не принял участие в матче его нападающий.

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"К сожалению, мы были вынуждены играть без нашего нападающего Давида Жибера. Дело в том, что не прилетел из Франции его багаж", – добавил главный тренер французов.

Тренер также добавил, что делегация французского клуба задержалась в аэропорту и три часа ждала, пока найдутся вещи хоккеиста, но в итоге вещи так и не были доставлены.

В итоге хоккеист без своих личных вещей и экипировки не мог быть допущен к участию в матче.

Напомним, что вчера "Донбасс" добыл историческую победу в хоккейной Лиге чемпионов. Украинская команда проигрывала по ходу встречи, но в итоге сумела переломить неудачно складывающийся сценарий матча.

Теперь "Донбасс" сыграет ответную игру с французским "Руаном", но теперь уже на территории соперника. Встреча состоится 9 сентября.

Также донецкий клуб узнал своих соперников по новому сезону чемпионата Украины. С "Донбассом" встретятся "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Краматорск" (Краматорск), "Кременчук" (Кременчук), "Мариуполь" (Мариуполь) и "Сокол" (Киев). Также в чемпионате Украины появится новичок – харьковский "Рулав Одд".

Всего команды проведут 168 матчей в новом сезоне, после чего будет сыгран плей-офф.

Кубок Открытия разыграют между собой "Донбасс" и "Сокол" в матче между чемпионом и вице-чемпионом прошлого чемпионата. Матч состоится 17 сентября.

Полный календарь станет известен позже и будет опубликован на официальном сайте УХЛ.