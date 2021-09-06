Нападник "Руана" не зіграв з "Донбасом" через те, що не прилетів його багаж

Хокеїст не брав участі в матчі Ліги чемпіонів через комічну ситуацію.

Головний тренер французького "Руана" Фабріс Ланрі розповів, чому не взяв участь у матчі його нападник.

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"На жаль, ми були змушені грати без нашого нападника Давида Жибера. Справа в тому, що не прилетів з Франції його багаж", — сказав головний тренер французів.

Тренер також додав, що делегація французького клубу затрималася в аеропорту і три години чекала, поки знайдуться речі хокеїста, але в підсумку речі так і не були доставлені.

В результаті хокеїст без своїх особистих речей та спорядження не міг бути допущений до участі в матчі.

Нагадаємо, що вчора "Донбас" здобув історичну перемогу в хокейній Лізі чемпіонів. Українська команда програвала по ходу зустрічі, але в підсумку зуміла переломити невдалий сценарій матчу.

Тепер "Донбас" зіграє матч-відповідь із французьким "Руаном", але тепер уже на території суперника. Зустріч відбудеться 9 вересня.

Також донецький клуб дізнався своїх суперників у новому сезоні чемпіонату України. З "Донбасом" зустрінуться "Білий Барс" (Біла Церква), "Дніпро" (Херсон), "Краматорськ" (Краматорськ), "Кременчук" (Кременчук), "Маріуполь" (Маріуполь) та "Сокіл" (Київ). Також у чемпіонаті України з'явиться новачок — харківський "Рула Одд".

Всього команди проведуть 168 матчів у новому сезоні, після чого буде зіграний плей-офф.

Кубок Відкриття розіграють між собою "Донбас" і "Сокіл" в матчі між чемпіоном і віце-чемпіоном минулого чемпіонату. Матч відбудеться 17 вересня.

Повний календар стане відомий пізніше і буде опублікований на офіційному сайті УХЛ.