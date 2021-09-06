Умер французский футболист Жан-Пьер Адамс, который 39 лет находился в коме

Бывший футболист сборной Франции пребывал впал в кому во время операции на колене в 1982 году

В университетской больнице французского города Ним в возрасте 73 лет скончался футболист Жан-Пьер Адамс, который находился в вегетативном состоянии 39 лет. Об этом пишет ВВС.

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Выходец из Сенегала, Жан-Пьер Адамс, был игроком сборной Франции, играл за футбольные клубы "Ницца" и "Ним", в их составе дважды становился серебряным призером чемпионата Франции. В составе сборной Франции по футболу Адамс провел 22 матча с 1972 по 1976 год.

[ + – ] Жан-Пьер Адамс на футбольном поле Фото: Getty Images

В 34 года Жан-Пьер получил травму колена и 17 марта 1982 года его положили на операцию. "Все в порядке, я в отличной форме", — сказал он своей жене Бернадетт и сыновьям Лорану и Фредерику, отправляясь в больницу.

Во время несложной операции произошла "ошибка с анестезией", так как в Ниме бастовали медработники и врач-анестезиолог ухаживал еще за семью пациентами. Адамс находился под наблюдением стажера, который позже признал, что не справился с поставленной задачей. В ходе операции футболист перенес остановку сердца, а его мозг получил необратимые повреждения. Жан-Пьер Адамс провел 15 месяцев в больнице, после чего его домой забрала жена Бернадетт, которая и ухаживала за ним все эти годы.

Она переоборудовала дом и называла его "Дом спящего красавца-спортсмена" по аналогии со сказкой про спящую красавицу.

Только в середине 1990-х годов суд в Лионе признал врачей, которые проводили операцию, виновными в "непреднамеренной травме". Их приговорили к месяцу условного срока и штрафу, равному 750 евро.

В 2020 году Бернадетт дала интервью в котором прояснила ситуацию с ее мужем.

"Люди в Facebook говорят, что он должен быть отключен от приборов, но он не подключен. А я не могу перестать поить и кормить его. У него обычный распорядок дня. Жан-Пьер просыпается в 7 утра, ест… Он все чувствует, слышит, вздрагивает, когда лает собака, но он ничего не видит. Он просто сидит в инвалидной коляске", — рассказывала женщина.

Именем Жан-Пьера Адамса, которого товарищи по команде прозвали "Черной скалой", были названы стадионы в нескольких французских муниципалитетах.