Помер французький футболіст Жан-П'єр Адамс, який 39 років перебував у комі

Колишній футболіст збірної Франції впав у кому під час операції на коліні в 1982 році.

В університетській лікарні французького міста Нім у віці 73 років помер футболіст Жан-П'єр Адамс, який перебував у вегетативному стані 39 років. Про це пише ВВС.

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Виходець із Сенегалу, Жан-П'єр Адамс був гравцем збірної Франції, грав за футбольні клуби "Ніцца" і "Нім", в їхньому складі двічі ставав срібним призером чемпіонату Франції. У складі збірної Франції з футболу Адамс провів 22 матчі з 1972 по 1976 рік.

[ + – ] Жан-П'єр Адамс на футбольному полі Фото: Getty Images

У 34 роки Жан-П'єр отримав травму коліна, і 17 березня 1982 року його поклали на операцію. "Все в порядку, я у відмінній формі", — сказав він своїй дружині Бернадетт і синам Лорану і Фредеріку, вирушаючи в лікарню.

Під час нескладної операції сталася "помилка з анестезією", оскільки в Німі страйкували медпрацівники, і лікар-анестезіолог доглядав ще за сімома пацієнтами. Адамс перебував під наглядом стажиста, який пізніше визнав, що не впорався з поставленим завданням. У ході операції футболіст переніс зупинку серця, а його мозок отримав незворотні пошкодження. Жан-П'єр Адамс провів 15 місяців у лікарні, після чого його додому забрала дружина Бернадетт, яка й доглядала його всі ці роки.

Вона переобладнала будинок і називала його "Будинок сплячого красеня-спортсмена" за аналогією до казки про сплячу красуню.

Тільки в середині 1990-х років суд у Ліоні визнав лікарів, які проводили операцію, винними в "ненавмисній травмі". Їх засудили до місяця умовного терміну і штрафу, рівному 750 євро.

У 2020 році Бернадетт дала інтерв'ю, в якому прояснила ситуацію з її чоловіком.

"Люди у Facebook говорять, що він повинен бути відключений від приладів, але він не підключений. А я не можу перестати поїти і годувати його. У нього звичайний розпорядок дня. Жан-П'єр прокидається о 7 ранку, їсть... Він усе відчуває, чує, здригається, коли гавкає собака, але він нічого не бачить. Він просто сидить в інвалідному візку", — розповідала жінка.

Іменем Жан-П'єра Адамса, якого товариші по команді прозвали "Чорною скелею", були названі стадіони в декількох французьких муніципалітетах.