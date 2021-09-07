Игрок "Ливерпуля" забронировал частный самолет, чтобы улететь из Гвинеи

У известного футболиста проблемы с тем, чтобы покинуть страну, где начался военный переворот.

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не может вернуться в Англию из Гвинеи, где произошел военный переворот, сообщает журналист Тьерно Амаду Макаджи.

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Футболист ищет любые возможности, как покинуть страну, английский клуб помогает решить проблему Кейта и предлагает помощь.

Кейта уже забронировал частный 13-местный самолет, чтобы покинуть Гвинею. Также игрок "Ливерпуля" поможет вывезти из страны других футболистов, которые выступают в Европе.

Самолет Кейта ожидает разрешения на посадку, чтобы забрать футболистов. Пока что все игроки находятся в отеле, где ожидают, когда разрешится их судьба.

Напомним, что Кейта и другие футболисты прибыли в Гвинею, чтобы сыграть матч отбора на чемпионат мира в Катаре против Марокко, но он так и не состоялся по причине происходящего в Гвинеи военного переворота.

Матч перенесен на определенный срок, когда ситуация в стране стабилизируется.

В Гвинее сейчас происходит военный переворот – военная группа взяла в заложники нынешнего президента Гвинеи, приостановила действия Конституции страны и распустила парламент, а также приостановила все возможности для въезда и выезда со страны в течение недели. Переворот в Гвинее осудили в ООН.

Президент Гвинеи перед выборами в 2020 году принял новую конституцию и обнулил свои сроки, после чего переизбрался на третий срок – оппозиция обвинила президента в массовых фальсификациях выборов, в столкновениях с полицией погибли десятки протестующих после выборов.

После победы на выборах власти Конде арестовали лидеров оппозиционного движения, а после первого срока около 20 человек были убиты во время подавления протестов.