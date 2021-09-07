Гравець "Ліверпуля" забронював приватний літак, щоб полетіти з Гвінеї

У відомого футболіста проблеми з тим, щоб покинути країну, де почався військовий переворот.

Півзахисник "Ліверпуля" Набі Кейта не може повернутися в Англію з Гвінеї, де стався військовий переворот, повідомляє журналіст Тьєрно Амаду Макаджі.

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Футболіст шукає будь-які можливості, як покинути країну, англійський клуб допомагає вирішити проблему Кейта і пропонує допомогу.

Кейта вже забронював приватний 13-місний літак, щоб покинути Гвінею. Також гравець "Ліверпуля" допоможе вивезти з країни інших футболістів, які виступають в Європі.

Літак Кейта очікує дозволу на посадку, щоб забрати футболістів. Поки що всі гравці знаходяться в готелі, де очікують, коли вирішиться їхня доля.

Нагадаємо, що Кейта й інші футболісти прибули до Гвінеї, щоб зіграти матч відбору на чемпіонат світу в Катарі проти Марокко, але він так і не відбувся через військовий переворот, що відбувається в Гвінеї.

Матч перенесений на певний термін, коли ситуація в країні стабілізується.

У Гвінеї зараз відбувається військовий переворот — військова група взяла в заручники нинішнього президента Гвінеї, призупинила дії Конституції країни і розпустила парламент, а також призупинила всі можливості для в'їзду і виїзду з країни протягом тижня. Переворот у Гвінеї засудили в ООН.

Президент Гвінеї перед виборами в 2020 році ухвалив нову конституцію та обнулив свої терміни, після чого переобрався на третій термін — опозиція звинуватила президента в масових фальсифікаціях виборів, у зіткненнях із поліцією загинули десятки протестувальників після виборів.

Після перемоги на виборах влада Конде заарештувала лідерів опозиційного руху, а після першого терміну майже 20 осіб були вбиті під час придушення протестів.