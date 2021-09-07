Ястремская вышла в полуфинал US Open

Украинка вышла в полуфинал престижного турнира в миксте.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира "Большого Шлема" US Open.

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Украинка в четвертьфинале вместе с Максом Перселлом победила в парном смешанном разряде пару Ярославу Шведову из Казахстана и Фабриса Мартена из Франции.

Матч завершился быстро – украинке потребовалось 52 минуты, чтобы окончить матч. Ястремская и Перселл выполнили четыре подачи на вылет и выиграли 3 из 4 брейк-поинтов, допустив лишь одну двойную ошибку.

Их соперникам удалось лишь раз подать на эйс, они не сумели реализовать ни единого из 3-х брейк-поинтов и дважды ошибались при введении мяча в игру.

Теперь в полуфинале украинка встретится с победителем матча Джулиана Олмос (Мексика) / Марсело Аревало (Сальвадор) – Эллен Перес (Австралия) / Марсело Демолинер (Бразилия).

Всего в истории Независимой Украины украинские теннисистки трижды выходили в четвертьфинал микста на Открытом чемпионате США. До этого в полуфинал выходила Надежда Киченок в 2018 году, а в 1999 и 2001 году это удавалось сделать украинке Елене Татаркове.

Ястремская стала первой украинской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал.

US Open

1/4 финала

Микст

Даяна Ястремская / Макс Перселл (Украина / Австралия) — Ярослава Шведова / Фабрис Мартен (Казахстан / Франция) — 6:2, 6:3

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США в одиночном разряде.

Сегодня, 7 сентября, Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале с канадкой Лейлой Фернандес. Начало игрового дня ожидается в 19.00 по киевскому времени.