Ястремська вийшла у півфінал US Open

Українка вийшла у півфінал престижного турніру в міксті.

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у півфінал турніру "Великого Шолома" US Open.

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Українка в чвертьфіналі разом із Максом Перселлом перемогла в парному змішаному розряді пару Ярославу Шведову з Казахстану і Фабріса Мартена з Франції.

Матч завершився швидко — українці знадобилося 52 хвилини, щоб закінчити матч. Ястремська та Перселл здійснили чотири подачі на виліт і виграли 3 з 4 брейк-поїнтів, припустившись лише однієї подвійної помилки.

Їхнім суперникам вдалося лише раз подати на ейс, вони не зуміли реалізувати жодного з 3-х брейк-поїнтів і двічі помилялися під час введення м'яча в гру.

Тепер у півфіналі українка зустрінеться з переможцем матчу Джуліана Олмос (Мексика) / Марсело Аревало (Сальвадор) — Еллен Перес (Австралія) / Марсело Демолінер (Бразилія).

Усього в історії Незалежної України українські тенісистки тричі виходили в чвертьфінал міксту на Відкритому чемпіонаті США. До цього в півфінал виходила Надія Кіченок у 2018 році, а в 1999 та 2001 роках це вдавалося зробити українці Олені Татарковій.

Ястремська стала першою українською тенісисткою, якій вдалося вийти в півфінал.

US Open

1/4 фіналу

Мікст

Даяна Ястремська / Макс Перселл (Україна / Австралія) — Ярослава Шведова / Фабріс Мартен (Казахстан / Франція) — 6:2, 6:3

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США в одиночному розряді.

Сьогодні, 7 вересня, Еліна Світоліна зіграє в чвертьфіналі з канадкою Лейлою Фернандес. Початок ігрового дня очікується о 19:00 за київським часом.