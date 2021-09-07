Роналду запретил маме смотреть cвой дебют за "Манчестер Юнайтед"

Легендарный нападающий так заботится о здоровье своих родных.

Новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не хочет, чтобы его родные смотрели его первый матч в английском клубе после возвращения на стадионе, сообщает Daily Mail.

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Португалец таким образом проявляет заботу к своей матери. Роналду объясняет свою просьбу, не смотреть матч вживую тем, что беспокоится о здоровье своей мамы.

Многократный обладатель "Золотого мяча" боится потерять еще одного своего родителя, ведь ранее умер его отец.

По данным источника, у 66-летней мамы Роналду имеются проблемы со здоровьем из-за постоянных переживаний. Роналду рассказывал, что его мама несколько раз теряла сознание во время просмотров его матчей на стадионе. Однажды мама потеряла сознание и ударилась головой, потеряв после удара несколько зубов. После этого случая Роналду не любит, когда его мама смотрит его матчи на стадионе.

"Моей маме запрещено смотреть важные матчи. Я ее предупредил, что уже потерял отца, поэтому не хочу потерять еще и свою матерь. Я ей запретил смотреть большие матчи чемпионатов Европы и мира, а также важные матчи моих клубов", – сказал Роналду.

Сейчас португалец находится на карантине после возвращения из сборной Португалии – это требование властей Великобритании для всех резидентов страны, покидающих Королевство.

Возвращение Роналду на поле в футболке "Манчестер Юнайтед" может состояться уже в ближайшем матче чемпионата Англии – 11 сентября "красные дьяволы" сыграют против "Ньюкасла". Ожидается, что Роналду точно поучаствует в этом матче – выйдет ли он на замену или начнет матч сразу в стартовом составе, пока неизвестно.