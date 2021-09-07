Роналду заборонив мамі дивитися cвой дебют за "Манчестер Юнайтед"

Легендарний нападник так піклується про здоров'я своїх рідних.

Новачок "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду не хоче, щоб його рідні дивилися його перший матч в англійському клубі після повернення на стадіоні, повідомляє Daily Mail.

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Португалець так піклується про свою маму. Роналду пояснює своє прохання, не дивитися матч наживо тим, що турбується про здоров'я своєї мами.

Багаторазовий володар "Золотого м'яча" боїться втратити ще одного зі своїх батьків, адже раніше помер його батько.

За даними джерела, у 66-річної мами Роналду є проблеми зі здоров'ям через постійні переживання. Роналду розповідав, що його мама кілька разів втрачала свідомість під час переглядів його матчів на стадіоні. Одного разу мама втратила свідомість і вдарилася головою, втративши після удару кілька зубів. Після цього випадку Роналду не любить, коли його мама дивиться його матчі на стадіоні.

"Моїй мамі заборонено дивитися важливі матчі. Я її попередив, що вже втратив батька, тому не хочу втратити ще й свою матір. Я їй заборонив дивитися великі матчі чемпіонатів Європи та світу, а також важливі матчі моїх клубів", — сказав Роналду.

Зараз португалець знаходиться на карантині після повернення зі збірної Португалії — це вимога влади Великобританії для всіх резидентів країни, які покидають Королівство.

Повернення Роналду на поле у футболці "Манчестер Юнайтед" може відбутися вже в найближчому матчі чемпіонату Англії — 11 вересня "червоні дияволи" зіграють проти "Ньюкасла". Очікується, що Роналду точно візьме участь у цьому матчі — чи вийде він на заміну або почне матч відразу в стартовому складі, поки невідомо.