"Шахтер" бесплатно пустит детей на матч чемпионата Украины

Вице-чемпион Украины запустил акцию к матчу отечественного чемпионата.

Донецкий "Шахтер" к матчу 7-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1" запустил промо-акцию, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Вице-чемпион Украины пустит детей до 14 лет бесплатно на стадион во время матча с днепровской командой. Донецкий клуб приурочил промо-кампанию к началу нового учебного года и Дню знаний.

Чтобы попасть на стадион, нужно будет распечатать или скачать специальное приглашение с официального сайта "горняков".

Также донецкий клуб организуют специальную детскую фан-зону, на которой можно будет угостить детей бесплатным мороженым и сладостями, покататься на аттракционах и поучаствовать в конкурсах, викторинах и других развлечениях, а также выиграть призы.

Родителям потребуется приобрести билеты на официальном сайте дончан или с помощью клубного приложения. Ребенку не будет отведено специального места, однако он должен будет занять свободное место рядом с родителями.

Матч "Шахтер" – "Днепр-1" состоится 11 сентября в Киеве на стадионе "Олимпийский". Начало матча – в 19.30.

Также "Шахтер" отличился благотворительностью – в Борисполе донецкий клуб открыл новую академию Shakhtar Football School.

На открытии детской академии поприсутствовал игрок "Шахтера" Эфим Конопля. Это уже 9-я школа, которую открыл "Шахтер" в Украине. Дети уже занимаются в Броварах, Полтаве и Виннице. Также ожидается, что в скором времени школы откроются в Запорожье и Херсоне.

Ранее "Шахтер" запустил продажу на матч Лиги чемпионов против миланского "Интера", который состоится в Киеве 28 сентября.