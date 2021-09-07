"Шахтар" безкоштовно пустить дітей на матч чемпіонату України

Віцечемпіон України запустив акцію до матчу вітчизняного чемпіонату.

Донецький "Шахтар" до матчу 7-го туру чемпіонату України проти "Дніпра-1" запустив промоакцію, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Віцечемпіон України пустить дітей до 14 років безкоштовно на стадіон під час матчу з дніпровською командою. Донецький клуб приурочив промокампанію до початку нового навчального року та Дня знань.

Щоб потрапити на стадіон, потрібно буде роздрукувати або завантажити спеціальне запрошення з офіційного сайту "гірників".

Також донецький клуб організовує спеціальну дитячу фан-зону, на якій частуватимуть дітей безкоштовним морозивом та солодощами, також там можна буде покататися на атракціонах і взяти участь у конкурсах, вікторинах та інших розвагах, виграти призи.

Батькам потрібно придбати квитки на офіційному сайті донеччан або за допомогою клубного додатку. Дитині не буде відведено спеціального місця, проте вона повинна буде зайняти вільне місце поруч з батьками.

Матч "Шахтар" — "Дніпро-1" відбудеться 11 вересня в Києві на стадіоні "Олімпійський". Початок матчу — о 19.30.

Також "Шахтар" відзначився благодійністю — у Борисполі донецький клуб відкрив нову академію Shakhtar Football School.

На відкритті дитячої академії був присутній гравець "Шахтаря" Юхим Конопля. Це вже 9-а школа, яку відкрив "Шахтар" в Україні. Діти вже займаються в Броварах, Полтаві та Вінниці. Також очікується, що незабаром школи відкриються в Запоріжжі та Херсоні.

Раніше "Шахтар" запустив продаж на матч Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера", який відбудеться в Києві 28 вересня.