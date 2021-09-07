Просмотр футбола по-африкански: камера транслировала затылок стюарда вместо матча (фото)

Оказалось, что стюард подумал, что трансляция матча была несанкционированной и попытался ее заблокировать.

Во время трансляции матча квалификации на чемпионат мира в Катаре между сборными Уганды и Мали произошел курьез, сообщает журналист Ленцо Дуарте.

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В самом начале встречи в объектив основной панорамной камеры, транслировавший футбол, попала часть тела неизвестного мужчины. Как оказалось, это был стадионный охранник, который своим затылком заблокировал просмотр матча для телезрителей.

Любопытно, что трансляция матча продолжилась, а камера не была переключена, в итоге какое-то время зрителям транслировался только затылок охранника.

Сначала многие подумали, что мужчина заблокировал просмотр случайно, но оказалось иначе. Дело в том, что мужчина работал на этом матче охранником и подумал, что камера совершает несанкционированную съемку. Он не смог придумать ничего лучше, как заблокировать ее работу собой.

Другое дело, что на самом деле это была санкционированная съемка и съемка велась одной из самых главных камер ФИФА. В итоге оказалось, что камеры была установлена на неправильном месте и мужчина действительно поступил согласно инструкциям, увидев, что на месте, где не должна быть расположена камера ведется видеозапись футбольного матча.

Позже, скорее всего, мужчина сделал замечание официальным лицам, транслировавшим матч, либо сами трансляторы увидели неполадки в кадре и решили проблему. Камера была переставлена, а трансляция продолжилась с другого места.

Любопытно, что встреча завершилась нулевой ничьей 0:0, а телезрители наверняка не пропустили ничего интересного, ведь голов в этом матче так и не случилось.