Перегляд футболу по-африканськи: камера транслювала потилицю стюарда замість матчу (фото)

Виявилося, що стюард подумав, що трансляція матчу була несанкціонованою і спробував її заблокувати.

Під час трансляції матчу кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі між збірними Уганди і Малі стався курйоз, повідомляє журналіст Ленц Дуарте.

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На самому початку зустрічі в об'єктив основної панорамної камери, який транслював футбол, потрапила частина тіла невідомого чоловіка. Як виявилося, це був стадіонний охоронець, який своєю потилицею заблокував перегляд матчу для телеглядачів.

Цікаво, що трансляція матчу продовжилася, а камера була переключена, в результаті якийсь час глядачам транслювали тільки потилицю охоронця.

Спочатку багато хто подумав, що чоловік заблокував перегляд випадково, але виявилося інакше. Справа в тому, що чоловік працював на цьому матчі охоронцем і подумав, що камера робить несанкціоновану зйомку. Він не зміг придумати нічого кращого, як заблокувати її роботу собою.

Інша справа, що насправді це була санкціонована зйомка, і вона велася однією з найголовніших камер ФІФА. В результаті виявилося, що камера була встановлена на неправильному місці і чоловік справді вчинив відповідно до інструкцій, побачивши, що на місці, де не повинна бути розташована камера, ведеться відеозапис футбольного матчу.

Пізніше, швидше за все, чоловік зробив зауваження офіційним особам, які транслювали матч, або самі транслятори побачили неполадки в кадрі і вирішили проблему. Камера була переставлена, а трансляція продовжилася з іншого місця.

Цікаво, що зустріч завершилася нульовою нічиєю 0:0, а телеглядачі напевно не пропустили нічого цікавого, адже голів у цьому матчі так і не сталося.