"Я там был несчастлив". Экс-звезда "Шахтера" – о бывшем клубе

Бывший игрок донецкого "Шахтера" признался, что ему хотелось вернуться на Родину.

Бразильский полузащитник Виллиан, прославившийся по выступлениям за донецкий "Шахтер", рассказал о периоде своих выступлений за лондонский "Арсенал".

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"Я действительно много думал, вместе со своей семьей и близкими людьми и мы приняли такое решение. К сожалению, мой лондонский этап карьеры складывался не очень хорошо, я не был счастлив в этом клубе", – цитирует слова Виллиана Metro, ссылаясь на интервью Виллиана клубному телевидению своего нового клуба бразильского "Коринтианса".

"Я не хочу вдаваться в подробности, что там происходило, но я просто замечу, что я не был там счастлив и думаю, что мое возвращение в Бразилию было лучшей опцией в этом случае", – сказал Виллиан.

Также бразилец объяснил, почему выбрали именно возвращение домой.

"Я изучал разные варианты продолжения карьеры, но очень хотел вернуться в "Коринтианс", мой дом, быть ближе к своей семье. Это клуб, который дал миру меня, доверился мне. Это было правильное время, чтобы вернуться домой", – отметил Виллиан.

Напомним, что Виллиан договорился о расторжении контракта с лондонским "Арсеналом" полюбовно. Футболист отказался от своей зарплаты до окончания контракта ради того, чтобы вернуться в Бразилию, а английский клуб тоже пошел ему навстречу и помог с расторжением контракта, чтобы Виллиан смог приступить к поиску новой команды.

Таким образом, Виллиан получил статус свободного агента и бразильскому клубу не потребовалось платить компенсацию бразильцу за трансферный переход Виллиана.

Кроме "Арсенала" Виллиан играл за лондонский "Челси", "Шахтер" и российский "Анжи".