"Я там був нещасливий". Ексзірка "Шахтаря" — про колишній клуб

Колишній гравець донецького "Шахтаря" зізнався, що йому хотілося повернутися на Батьківщину.

Бразильський півзахисник Вілліан, який прославився виступами за донецький "Шахтар", розповів про період своїх виступів за лондонський "Арсенал".

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"Я дійсно багато думав, разом зі своєю родиною та близькими людьми, і ми прийняли таке рішення. На жаль, мій лондонський етап кар'єри складався не дуже добре, я не був щасливий в цьому клубі", — цитує слова Вілліана Metro, посилаючись на інтерв'ю Вілліана клубному телебаченню свого нового клубу бразильського "Корінтіанса".

"Я не хочу вдаватися в подробиці, що там відбувалося, але я просто зауважу, що я не був там щасливий, і думаю, що моє повернення в Бразилію було кращою опцією в цьому випадку", — сказав Вілліан.

Також бразилець пояснив, чому вибрали саме повернення додому.

"Я вивчав різні варіанти продовження кар'єри, але дуже хотів повернутися в "Корінтіанс", мій будинок, бути ближче до своєї сім'ї. Це клуб, який дав світові мене, довірився мені. Це був правильний час, щоб повернутися додому", — зазначив Вілліан .

Нагадаємо, що Вілліан домовився про розірвання контракту з лондонським "Арсеналом" полюбовно. Футболіст відмовився від своєї зарплати до закінчення контракту заради того, щоб повернутися до Бразилії, а англійський клуб теж пішов йому назустріч і допоміг з розірванням контракту, щоб Вілліан зміг приступити до пошуку нової команди.

Таким чином Вілліан отримав статус вільного агента, і бразильському клубу не треба було платити компенсацію бразильцеві за трансферний перехід Вілліана.

Крім "Арсеналу", Вілліан грав за лондонський "Челсі", "Шахтар" і російський "Анжи".