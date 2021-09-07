Украина - Чехия: где смотреть трансляцию товарищеского матча

Главная команда страны сыграет третий матч за 8 дней — на этот раз неофициальный

В среду, 8 сентября, сборная Украины по футболу сыграет против сборной Чехии. Этот матч носит статус товарищеского, а потому Александр Петраков получил возможность экспериментировать с составом и просмотреть в деле ближайший резерв.

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Матч Украина — Чехия: составы

После ничьей против сборной Франции (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира, тренерский штаб сборной Украины отпустил нескольких игроков для восстановления в клубах. Из расположения сборной уехали Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Игорь Харатин и Руслан Малиновский. В свою очередь, Александр Петраков довызвал в состав команды Владислава Кочергина, Сергея Булецу и Ефима Коноплю. Отметим, что Булеца и Конопля вместе с Петраковым становились чемпионами мира (U-20) в 2019 году.

[ + – ] Сборная Украины перед вылетом на матч против Чехии Фото: УАФ

Полный состав игроков, которые отправились на матч против Чехии, выглядит так:

Вратари: Дмитрий Ризнык ( "Ворскла" Полтава), Денис Бойко ( "Динамо" Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все — "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко ( "Динамо" Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба — "Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ( "Фехервар", Венгрия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).

Украина — Чехия: история встреч

Соперники встречались друг с другом четыре раза. Первая встреча состоялась ровно 10 лет назад — 6 сентября 2011 года. Тот матч болельщикам сборной Украины лучше не вспоминать — чехи нанесли обидное поражение со счетом 0:4. Дублем отличился Михал Кадлец, еще по мячу в активе Яна Резека и Даниэла Коларжа. К счастью, тот матч также носил статус товарищеского.

Второй матч Украина — Чехия состоялся год спустя. Это была также товарищеская встреча, но на "Арене Львов" соперники разошлись без забитых голов.

6 сентября 2018 года Украина и Чехия встретились уже в статусе официального матча — на стадии группового этапа Лиги Наций. Под руководством Андрея Шевченко украинская сборная одержала выездную победу со счетом 2:1. Голы в активе Евгения Коноплянки и Александра Зинченко, у чехов отличился будущий герой Евро-2020 Патрик Шик.

В Украине победа также была за сине-желтыми: в концовке первого тайма с передачи Романа Яремчука отличился Руслан Малиновский. Тогда украинцы выиграли группу в Лиге Наций и повысились в дивизион А, где противостояли Испании, Германии и Швейцарии.

Украина — Чехия: что говорят букмекеры

Букмекеры отводят соперникам равные шансы на победу в этом матче. Одна из крупных украинских контор дает коэффициент на победу Украины 2.95, а на победу — Чехии — 2.55. В то же время, ставки на ничью контора принимает с коэффициентов 3.30.

Другая беттинговая компания принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 2.94. На Чехию и ничью показатель такой же, как и у конкурентов — 2.55 и 3.30 соответстенно.

Третий крупный игрок букмекерского рынка в Украины предлагает такие коэффициенты на матч Чехия — Украина: победа Чехии за 2.54, ничья за 3.32 и победа Украины за 3.01.

Если резюмировать, то явного фаворита в матче нет, но букмекеры в Чехию верят немного больше, чем в Украину.

Где смотреть матч Чехия — Украина

Традиционно, матч сборной Украины будет показан на двух телеканалах: "Украина" и "Футбол 1". Начало трансляции — в 21:35 по киевскому времени.

Напомним, что ранее в этом месяце сборная Украины сыграла два матча отборочного цикла на ЧМ-2022, но не сумела одержать победу. Игры с Казахстаном и Францией завершились вничью со счетом 2:2 и 1:1 соответственно.