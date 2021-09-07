Україна — Чехія: де дивитися трансляцію товариського матчу

Головна команда країни зіграє третій матч за 8 днів — на цей раз неофіційний

У середу, 8 вересня, збірна України з футболу зіграє проти збірної Чехії. Цей матч носить статус товариського, а тому Олександр Петраков отримав можливість експериментувати зі складом і переглянути на ділі найближчий резерв.

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Матч Україна — Чехія: склади

Після нічиєї проти збірної Франції (1:1) в межах відбору на чемпіонат світу, тренерський штаб збірної України відпустив кількох гравців для відновлення в клубах. З розташування збірної поїхали Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний, Ігор Харатін і Руслан Малиновський. У свою чергу, Олександр Петраков довикликав до складу команди Владислава Кочергіна, Сергія Булеца і Юхима Коноплю. Відзначимо, що Булеца і Конопля разом із Петраковим ставали чемпіонами світу (U-20) у 2019 році.

[ + – ] Збірна України перед вильотом на матч проти Чехії Фото: УАФ

Повний склад гравців, які вирушили на матч проти Чехії, має такий вигляд:

Воротарі: Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Денис Бойко ("Динамо" Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Микола Шапаренко ("Динамо" Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва — "Зоря" Луганськ), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Україна — Чехія: історія зустрічей

Суперники зустрічалися один з одним чотири рази. Перша зустріч відбулася рівно 10 років тому — 6 вересня 2011 року. Той матч уболівальникам збірної України краще не згадувати — чехи завдали прикрої поразки з рахунком 0:4. Дублем відзначився Міхал Кадлец, ще по м'ячу в активі Яна Резека і Даніела Коларжа. На щастя, той матч також носив статус товариського.

Другий матч Україна — Чехія відбувся рік тому. Це була також товариська зустріч, але на "Арені Львів" суперники розійшлися без забитих голів.

6 вересня 2018 року Україна і Чехія зустрілися вже в статусі офіційного матчу — на стадії групового етапу Ліги Націй. Під керівництвом Андрія Шевченка українська збірна здобула виїзну перемогу з рахунком 2:1. Голи в активі Євгена Коноплянки та Олександра Зінченка, у чехів відзначився майбутній герой Євро-2020 Патрік Шик.

В Україні перемога також була за синьо-жовтими: в кінцівці першого тайму з передачі Романа Яремчука відзначився Руслан Малиновський. Тоді українці виграли групу в Лізі Націй і підвищилися в дивізіон А, де протистояли Іспанії, Німеччині й Швейцарії.

Україна — Чехія: що кажуть букмекери

Букмекери відводять суперникам рівні шанси на перемогу в цьому матчі. Одна з великих українських контор дає коефіцієнт на перемогу України 2.95, а на перемогу Чехії — 2.55. У той же час, ставки на нічию контора приймає з коефіцієнтом 3.30.

Інша бетингова компанія приймає ставки на перемогу України з коефіцієнтом 2.94. На Чехію і нічию показник такі ж, як і в конкурентів — 2.55 і 3.30 відповідно.

Третій великий гравець букмекерського ринку в Україні пропонує такі коефіцієнти на матч Чехія — Україна: перемога Чехії за 2.54, нічия за 3.32 і перемога України за 3.01.

Якщо резюмувати, то явного фаворита в матчі немає, але букмекери в Чехію вірять трохи більше, ніж в Україну.

Де дивитися матч Чехія — Україна

Традиційно, матч збірної України буде показаний на двох телеканалах: "Україна" і "Футбол 1". Початок трансляції — о 21:35 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше в цьому місяці збірна України зіграла два матчі відбіркового циклу на ЧС-2022, але не зуміла здобути перемогу. Ігри з Казахстаном і Францією завершилися внічию з рахунком 2:2 і 1:1 відповідно.