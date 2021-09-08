"Не в этот раз". Свитолина вылетела от неизвестной 19-летней канадки на US Open (видео)

Украинка сенсационно не вышла в полуфинал US Open, хотя являлась явной фавориткой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обидно проиграла в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Украинка не сумела повторить свой лучший результат и выйти в полуфинал US Open, как это получилось сделать в 2019 году, уступив 19-летней Лейле Фернандес (73-й рейтинг WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

Матч длился 2 часа 27 минут и украинка в нем проиграла по итогам трех сетов – 3:6, 6:3, 6:7.

Элина Свитолина вернулась в игру в третьем сете, хотя проигрывала его со счетом 2:5 и сумела довести матч до тайбрейка, где она окончательно и уступила.

На своем турнирном пути Свитолина обыграла Симону Халеп из Румынии, Дарью Касаткину из России, Ребеку Машарову из Испании и Ребекку Марино.

Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой US Open после Марии Шараповой в 2005-м. В полуфинале турнира она сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси. Неизвестная до этого канадка впервые в карьере вышла в четверку лучших.

Кроме этого, Фернандес стала самой молодой теннисисткой, выбивавшей по ходу турнира двух соперниц из топ-5 мирового рейтинга. Такой успех в последний раз удавался молодой Серене Уильямс в 1999 году. Кроме Свитолиной Фернандес по пути на турнире выбила и Наоми Осаку.

После матча канадка признала, что Элина Свитолина очень хорошо играла и тоже заслуживала выйти в полуфинал, матч получился очень зрелищным.

Теннисистка заявила, что бьется за свою мечту, играть на таком престижном чемпионате, поэтому она продолжит выкладываться в своих следующих матчах.

Во время матчей ее горячо поддерживает отец, он является ее главным мотиватором на турнире.

Свитолина тоже поблагодарила соперницу за хороший матч и заявила, что продолжит бороться на следующих турнирах. Элина не предпочитает сдаваться, когда что-то не получается.

"Не в этот раз", – добавила Свитолина на пресс-конференции. Также украинка поблагодарила за смелую игру свою соперницу и сказала, что будет следить за ее выступлениями дальше.