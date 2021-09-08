"Не цього разу". Світоліна вилетіла від невідомої 19-річної канадки на US Open (відео)

Українка сенсаційно не вийшла в півфінал US Open, хоча була явною фавориткою.

Перша ракетка України Еліна Світоліна прикро програла в чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату США.

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Українка не зуміла повторити свій найкращий результат і вийти в півфінал US Open, як це вийшло зробити в 2019 році, поступившись 19-річній Лейлі Фернандес (73-й рейтинг WTA) в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 2 години 27 хвилин, і українка в ньому програла за підсумками трьох сетів — 3:6, 6:3, 6:7.

Еліна Світоліна повернулася в гру в третьому сеті, хоча програвала його з рахунком 2:5 і зуміла довести матч до тайбрейку, де вона остаточно й поступилася.

На своєму турнірному шляху Світоліна обіграла Сімону Халеп із Румунії, Дарину Касаткіну з Росії, Ребеку Машарову з Іспанії та Ребекку Маріно.

Фернандес стала наймолодшою півфіналісткою US Open після Марії Шарапової у 2005-му. У півфіналі турніру вона зіграє з Аріною Соболенко з Білорусі. Невідома до цього канадка вперше в кар'єрі вийшла до четвірки кращих.

Крім цього, Фернандес стала наймолодшою тенісисткою, яка вибивала по ходу турніру двох суперниць із топ-5 світового рейтингу. Такий успіх востаннє вдавався молодій Серені Вільямс у 1999 році. Крім Світоліної, Фернандес по шляху на турнірі вибила й Наомі Осаку.

Після матчу канадка визнала, що Еліна Світоліна дуже добре грала і теж заслуговувала вийти в півфінал, матч вийшов дуже видовищним.

Тенісистка заявила, що б'ється за свою мрію грати на такому престижному чемпіонаті, тому вона продовжить викладатися в своїх наступних матчах.

Під час матчів її гаряче підтримує батько, він є її головним мотиватором на турнірі.

Світоліна теж подякувала суперниці за хороший матч і заявила, що продовжить боротися на наступних турнірах. Еліна не любить здаватися, коли щось не виходить.

"Не в цей раз", — додала Світоліна на пресконференції. Також українка подякувала за сміливу гру своїй суперниці і сказала, що стежитиме за її виступами далі.