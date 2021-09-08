Скандал в ФИФА: Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира

Проведение престижного клубного футбольного турнира под угрозой.

Очередной клубный чемпионат мира может не состояться в Японии, сообщает Daily Mail.

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Турнир должен был состояться в декабре этого года, но пока его организация находится под большим вопросом.

Дело в том, что в ФИФА обратились власти Японии, которые предупредили, что в случае большого всплеска коронавируса страна не хочет брать на себя ответственность в проведении турнира.

В Японии сейчас борются с пятой волной коронавируса и решают проблему низкого процента вакцинации среди населения, поэтому в таких условиях страна считает нецелесообразным браться за проведение большого футбольного форума.

Как сообщает источник, у решения отказаться от проведения клубного чемпионата мира может быть политический подтекст. Дело в том, что в Японии в скором времени может смениться премьер-министр. Нынешний Эсихиде Суга объявил об отставке и с 30 сентября покинет свой пост. Он был заинтересован в проведении турнира, а его последователь может быть категорически против такого турнира.

Скорее всего, ФИФА обратится за помощью в организации турнира к другим странам. Например, для проведения турнира могут попросить подстраховать Катар, для которого этот турнир может стать своего рода подготовкой к чемпионату мира.

В Катаре проводился и последний клубный чемпионат мира, победителем которого стала мюнхенская "Бавария".

Клубный чемпионат мира этого сезона должен стать последним в таком формате, котором проводится сейчас. В последствии турнир будет расширен до 24 команд и будет проводиться не чаще, чем раз в 4 года.