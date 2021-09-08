Скандал у ФІФА: Японія відмовляється проводити клубний чемпіонат світу

Проведення престижного клубного футбольного турніру під загрозою.

Черговий клубний чемпіонат світу може не відбутися в Японії, повідомляє Daily Mail.

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Турнір мав відбутися в грудні цього року, але поки його організація перебуває під великим питанням.

Справа в тому, що у ФІФА звернулася влада Японії, яка попередила, що в разі великого сплеску коронавірусу країна не хоче брати на себе відповідальність за проведення турніру.

В Японії зараз борються з п'ятою хвилею коронавірусу й вирішують проблему низького відсотка вакцинації серед населення, тому в таких умовах країна вважає недоцільним братися за проведення великого футбольного форуму.

Як повідомляє джерело, у рішення відмовитися від проведення клубного чемпіонату світу може бути політичний підтекст. Справа в тому, що в Японії незабаром може змінитися прем'єр-міністр. Нинішній Есіхіде Суга оголосив про відставку і з 30 вересня покине свій пост. Він був зацікавлений у проведенні турніру, а його послідовник може бути категорично проти такого турніру.

Швидше за все, ФІФА звернеться за допомогою в організації турніру до інших країн. Наприклад, для проведення турніру можуть попросити підстрахувати Катар, для якого цей турнір може стати свого роду підготовкою до чемпіонату світу.

У Катарі проводився й останній клубний чемпіонат світу, переможцем якого стала мюнхенська "Баварія".

Клубний чемпіонат світу цього сезону повинен стати останнім у такому форматі, якому проводиться зараз. Надалі турнір буде розширено до 24 команд і проводитиметься не частіше, ніж раз на 4 роки.