"Результат важен". Главный тренер сборной Украины – об игре с Чехией

Также главный тренер сборной Украины рассказал, почему отпустил игроков "Шахтера" и "Динамо".

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от товарищеского матча с Чехией, который пройдет сегодня, 8 сентября, в чешской Пльзени.

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"Результат матча с Чехией имеет для меня большое значение. Готовимся к игре с Финляндией. Нужно, чтобы в Финляндию мы ехали с хорошим результатом и верили в себя", – сказал Петраков на пресс-конференции.

Также главный тренер сборной Украины рассказал, почему отпустил игроков "Шахтера" и "Динамо".

"Со мной связался донецкий "Шахтер", чтобы я отпустил троих его игроков к матчам Лиги чемпионов. Клуб нуждается в подготовке к серьезному соревнованию. Сначала я не дал ответ, мне нужно было подумать. Потом я решил отпустить еще и троих игроков "Динамо", чтобы все были в равных условиях", – добавил Петраков.

Главный тренер сборной Украины признался, что часть игроков устала после двух матчей отбора на ЧМ-2022.

"Некоторые игроки были не в лучших кондициях, чувствовалась усталость. А вести уставших игроков и еще сильнее их нагружать – я не хотел. Пусть лучше проведут время со своими семьями.

Это были невероятно тяжелые матчи, нужно отдыхать", – сказал Петраков.

Кроме этого, Петраков отказался называть ориентировочный стартовый состав на матч с Чехией.

"Давайте сохраним интригу до матча. Вам интересно, кто выйдет на поле? Всем интересно. Могу сказать, что верю в парней, которые завтра сыграют", – сказал Петраков.

Товарищеский матч Чехия – Украина состоится 8 сентября. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.