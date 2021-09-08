"Результат важливий". Головний тренер збірної України — про гру з Чехією

Також головний тренер збірної України розповів, чому відпустив гравців "Шахтаря" й "Динамо".

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від товариського матчу з Чехією, який відбудеться сьогодні, 8 вересня, в чеській Пльзені.

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"Результат матчу з Чехією має для мене велике значення. Готуємося до гри з Фінляндією. Потрібно, щоб до Фінляндії ми їхали з хорошим результатом і вірили в себе", — сказав Петраков на пресконференції.

Також головний тренер збірної України розповів, чому відпустив гравців "Шахтаря" й "Динамо".

"Зі мною зв'язався донецький "Шахтар", щоб я відпустив трьох його гравців до матчів Ліги чемпіонів. Клуб потребує підготовки до серйозного змагання. Спочатку я не дав відповідь, мені потрібно було подумати. Потім я вирішив відпустити ще й трьох гравців "Динамо", щоб усі були в рівних умовах", — додав Петраков.

Головний тренер збірної України зізнався, що частина гравців втомилася після двох матчів відбору на ЧС-2022.

"Деякі гравці були не в найкращих кондиціях, відчувалася втома. А вести втомлених гравців і ще сильніше їх навантажувати я не хотів. Нехай краще проведуть час зі своїми сім'ями.

Це були неймовірно важкі матчі, потрібно відпочивати", — сказав Петраков.

Крім цього, Петраков відмовився називати орієнтовний стартовий склад на матч із Чехією.

"Давайте збережемо інтригу до матчу. Вам цікаво, хто вийде на поле? Всім цікаво. Можу сказати, що вірю в хлопців, які завтра зіграють", — сказав Петраков.

Товариський матч Чехія — Україна відбудеться 8 вересня. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.