"У нас свои цели". Лидер сборной Украины – о встрече с Чехией
Александр Зинченко серьезно настраивается на товарищеский матч со сборной Чехии.
Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился ожиданиями от контрольного матча со сборной Чехии.
Украинец ожидает серьезного противостояния, поскольку в составе Чехии есть игроки из английской премьер-лиги.
"У чехов есть сильные исполнители, которые выступают в сильнейшем чемпионате в мире. К Андрею Ярмоленко не обращались, чтобы он рассказал какую-то дополнительную информацию – все и так на виду", – сказал Зинченко во время пресс-конференции.
Зинченко признался, что со сборной Чехией будет тяжело на поле.
"Мы их очень уважаем. Это сильная команда, прекрасно выступившая на чемпионате Европы. Ждем качественной и эффектной игры", – добавил Зинченко.
Также украинец признался, что ему тяжело давался просмотр матч сборной Украины против Франции, когда ничем не можешь помочь своей команде.
"Очень переживательно было смотреть матч с Францией. Представляю, как тяжело смотреть матчи с позиции тренера. Если я когда-то стану главным тренером, то на следующий день или через неделю облысею от волнения", – сказал Зинченко.
Кроме того, Зинченко рассказал о задачах на матч с Чехией.
"У нас есть цели и задачи. Мы выйдем заряженными, постараемся показать результат и позитивные изменения в игре, чтобы с хорошим настроением готовиться к следующим матчам в отборе на чемпионат мира в Катаре", – сказал Зинченко.
Украинец затронул также тему семьи.
"Такая жизнь у меня. Месяц, как родилась моя дочь, но я и трех ночей не провел с ней рядом. Я очень мотивирован", – добавил Зинченко.