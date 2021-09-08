"У нас свои цели". Лидер сборной Украины – о встрече с Чехией

Александр Зинченко серьезно настраивается на товарищеский матч со сборной Чехии.

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился ожиданиями от контрольного матча со сборной Чехии.

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Украинец ожидает серьезного противостояния, поскольку в составе Чехии есть игроки из английской премьер-лиги.

"У чехов есть сильные исполнители, которые выступают в сильнейшем чемпионате в мире. К Андрею Ярмоленко не обращались, чтобы он рассказал какую-то дополнительную информацию – все и так на виду", – сказал Зинченко во время пресс-конференции.

Зинченко признался, что со сборной Чехией будет тяжело на поле.

"Мы их очень уважаем. Это сильная команда, прекрасно выступившая на чемпионате Европы. Ждем качественной и эффектной игры", – добавил Зинченко.

Также украинец признался, что ему тяжело давался просмотр матч сборной Украины против Франции, когда ничем не можешь помочь своей команде.

"Очень переживательно было смотреть матч с Францией. Представляю, как тяжело смотреть матчи с позиции тренера. Если я когда-то стану главным тренером, то на следующий день или через неделю облысею от волнения", – сказал Зинченко.

Кроме того, Зинченко рассказал о задачах на матч с Чехией.

"У нас есть цели и задачи. Мы выйдем заряженными, постараемся показать результат и позитивные изменения в игре, чтобы с хорошим настроением готовиться к следующим матчам в отборе на чемпионат мира в Катаре", – сказал Зинченко.

Украинец затронул также тему семьи.

"Такая жизнь у меня. Месяц, как родилась моя дочь, но я и трех ночей не провел с ней рядом. Я очень мотивирован", – добавил Зинченко.