"У нас свої цілі". Лідер збірної України — про зустріч з Чехією

Олександр Зінченко серйозно налаштовується на товариський матч зі збірною Чехії.

Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поділився очікуваннями від контрольного матчу зі збірною Чехії.

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Українець очікує серйозного протистояння, оскільки в складі Чехії є гравці з англійської прем'єр-ліги.

"У чехів є сильні виконавці, які виступають у найсильнішому чемпіонаті в світі. До Андрія Ярмоленка не зверталися, щоб він розповів якусь додаткову інформацію — все й так на виду", — сказав Зінченко під час пресконференції.

Зінченко зізнався, що зі збірною Чехією буде важко на полі.

"Ми їх дуже поважаємо. Це сильна команда, прекрасно виступила на чемпіонаті Європи. Чекаємо якісної й ефектної гри", — додав Зінченко.

Також українець зізнався, що йому важко давався перегляд матчу збірної України проти Франції, коли нічим не можеш допомогти своїй команді.

"Дуже хвилююче було дивитися матч з Францією. Уявляю, як важко дивитися матчі з позиції тренера. Якщо я колись стану головним тренером, то на наступний день або через тиждень облисію від хвилювання", — сказав Зінченко.

Крім того, Зінченко розповів про завдання на матч із Чехією.

"У нас є цілі й завдання. Ми вийдемо зарядженими, постараємося показати результат і позитивні зміни в грі, щоб з гарним настроєм готуватися до наступних матчів у відборі на чемпіонат світу в Катарі", — сказав Зінченко.

Українець торкнувся також теми сім'ї.

"Таке життя у мене. Місяць, як народилася моя дочка, але я й трьох ночей не провів із нею поруч. Я дуже мотивований", — додав Зінченко.