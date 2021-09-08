"У нас свої цілі". Лідер збірної України — про зустріч з Чехією
Олександр Зінченко серйозно налаштовується на товариський матч зі збірною Чехії.
Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поділився очікуваннями від контрольного матчу зі збірною Чехії.
Українець очікує серйозного протистояння, оскільки в складі Чехії є гравці з англійської прем'єр-ліги.
"У чехів є сильні виконавці, які виступають у найсильнішому чемпіонаті в світі. До Андрія Ярмоленка не зверталися, щоб він розповів якусь додаткову інформацію — все й так на виду", — сказав Зінченко під час пресконференції.
Зінченко зізнався, що зі збірною Чехією буде важко на полі.
"Ми їх дуже поважаємо. Це сильна команда, прекрасно виступила на чемпіонаті Європи. Чекаємо якісної й ефектної гри", — додав Зінченко.
Також українець зізнався, що йому важко давався перегляд матчу збірної України проти Франції, коли нічим не можеш допомогти своїй команді.
"Дуже хвилююче було дивитися матч з Францією. Уявляю, як важко дивитися матчі з позиції тренера. Якщо я колись стану головним тренером, то на наступний день або через тиждень облисію від хвилювання", — сказав Зінченко.
Крім того, Зінченко розповів про завдання на матч із Чехією.
"У нас є цілі й завдання. Ми вийдемо зарядженими, постараємося показати результат і позитивні зміни в грі, щоб з гарним настроєм готуватися до наступних матчів у відборі на чемпіонат світу в Катарі", — сказав Зінченко.
Українець торкнувся також теми сім'ї.
"Таке життя у мене. Місяць, як народилася моя дочка, але я й трьох ночей не провів із нею поруч. Я дуже мотивований", — додав Зінченко.