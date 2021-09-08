Самый быстрый в истории футбола: судья поставил пенальти на 5-й секунде матча (видео)

В матче Танзании и Мадагаскара назначили самый быстрый пенальти в истории футбола.

Отборочный матч квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре между африканскими сборными Танзании и Мадагаскара запомнился моментом, который войдет в историю мирового футбола.

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Дело в том, что в матче был зафиксирован самый быстрый пенальти в истории мирового футбола. Арбитр указал на точку уже на 5-й секунде после начала встречи.

Уникальная ситуация произошла во время вторничного матча между Танзанией и Мадагаскаром. В итоге Танзания победила со счетом 3:2 в матче.

Хозяева встречи сразу после начала игры подали мяч в штрафную Мадагаскара, вратарь мадагаскарцев Мелвин Адриен сбил с ног футболиста соперников Симона Мсуве. Судья из Уганды Машуд Ссали, ни секунды не колеблясь, указал на "одиннадцатиметровый". Это произошло уже на 5-й секунде матча.

Однако исполнение "удара с точки" заняло немного времени – гол был забит Эрасто Нионего на второй минуте матча.

Вскоре хозяева сумели удвоить преимущество – 2:0, однако перед самым перерывом Мадагаскар сумел не только отыграть один мяч, но и сравнять счет.

Победу Танзании вырвал на 52-й минуте матча Фейсал Салум. По итогам двух туров африканского отбора Танзания лидирует в группе J с четырьмя очками. Столько же очков имеет и вице-лидер отборочной группы – Бенин. Мадагаскар на данный момент остается без единого очка в отборочном турнире.

По данным Reuters, официальная статистика, касательно самого быстрого гола в футболе не ведется. Ранее было принято считать самым быстрым пенальти в истории футбола момент в товарищеском матче между Черногорией и Ганой в 2014 году – тогда пенальти зафиксировали на 10-й секунде матча. Черногория реализовала тот одиннадцатиметровый и благодаря нему выиграла в товарищеском матче со счетом 1:0.