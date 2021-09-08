Найшвидше в історії футболу: суддя поставив пенальті на 5-й секунді матчу (відео)

У матчі Танзанії і Мадагаскару призначили найшвидше пенальті в історії футболу.

Відбірковий матч кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі між африканськими збірними Танзанії і Мадагаскару запам'ятався моментом, який увійде в історію світового футболу.

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Справа в тому, що в матчі було зафіксовано найшвидше пенальті в історії світового футболу. Арбітр вказав на точку вже на 5-й секунді після початку зустрічі.

Унікальна ситуація сталася під час вівторкового матчу між Танзанією і Мадагаскаром. У результаті Танзанія перемогла з рахунком 3: 2 в матчі.

Господарі зустрічі відразу після початку гри подали м'яч у штрафну Мадагаскару, воротар мадагаскарців Мелвін Адрієн збив з ніг футболіста суперників Сімона Мсува. Суддя з Уганди Машуд Ссалі, ні секунди не вагаючись, вказав на "одинадцятиметровий". Це сталося вже на 5-й секунді матчу.

Однак, виконання "удару з точки" зайняло небагато часу — гол був забитий Ерасто Ніонего на другій хвилині матчу.

Незабаром господарі зуміли подвоїти перевагу — 2: 0, проте перед самою перервою Мадагаскар зумів не тільки відіграти один м'яч, але і зрівняти рахунок.

Перемогу Танзанії вирвав на 52-й хвилині матчу Фейсал Салум. За підсумками двох турів африканського відбору, Танзанія лідирує в групі J з чотирма очками. Стільки ж очок має і віцелідер відбіркової групи — Бенін. Мадагаскар наразі залишається без єдиного очка у відбірковому турнірі.

За даними Reuters, офіційна статистика щодо найшвидшого гола в футболі не ведеться. Раніше було прийнято вважати найшвидшим пенальті в історії футболу момент у товариському матчі між Чорногорією і Ганою у 2014 році — тоді пенальті зафіксували на 10-й секунді матчу. Чорногорія реалізувала той одинадцятиметровий і завдяки цьому виграла в товариському матчі з рахунком 1: 0.