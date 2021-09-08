Заколдованный счет: Украина на последних секундах упустила победу над Чехией

Александр Петраков выпустил необычный состав, но не смог сломать ничейную серию

Сборная Украины сыграла третий матч за календарную неделю. В Пльзени подопечные Александра Петракова встречались со сборной Чехии в товарищеской встрече.

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Главный тренер сборной Украины не скрывал, что эту игру он использует для того, чтобы посмотреть в деле потенциальное усиление команды. Поэтому опытные футболисты, которые играли против Казахстана и Франции в матчах отборочного цикла на ЧМ-2022, были отпущены в расположение своих клубов. В свою очередь, вызов в сборную Украины получили Тарас Качараба, Владислав Кочергин и Сергей Булеца.

Матч с Чехией начался с грубости — Зинченко в подкате въехал в ноги сопернику и получил желтую карточку. В целом, в первом тайме на поле было трудно определить явного фаворита, но Украина атаковала острее, что и нашло свое отражение в середине первого тайма: Корниенко получил мяч после прострела от Тымчика с правого фланга и со всей силы отправил его в ворота — 1:0.

Чехия пришла в себя только к концовке первого тайма, но два удара от Змграла не создали проблем Денису Бойко.

В начале второй половины матча Соболь чуть не создал момент для соперника, позволив Выдре выйти на рандеву с Бойко. Но победителем в этой микро-дуэли стал вратарь украинской сборной.

Чехия продолжала атаковать и в одном из эпизодов Тецл сыграл на опережение и пробил в направлении ворот — мяч угодил в стойку. Петраков выпустил на поле Булецу и Кочергина и Украина добавила впереди, но забить хотя бы еще один мяч нашей команде так и не удалось.

А вот хозяева свой шанс реализовали: на последних секундах компенсированного времени Матей Выдра мощным ударом в угол спас свою команду от поражения, продлив ничейную серию Украины до трех матчей.

Следующий матч главная команда страны проведет 9 октября, когда в рамках отбора на чемпионат мира-2022 сыграет в гостях против Финляндии.

Товарищеский матч.

Чехия — Украина — 1:1 (1:1)

Чехия: Станек — Цоуфал, Голеш (Каша, 61), Емелка, Гавел (Матежу, 46) — Крал, Соучек (Барак, 61) — Пешек (Гложек, 46), Садлек, Змграл (Выдра, 46) — Тецл (Сачек, 76)

Украина: Бойко — Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота — Тымчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко — Ярмоленко (Кочергин, 76), Зубков (Булеца, 64) — Сикан (Яремчук, 56).