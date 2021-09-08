Зачарований рахунок: Україна на останніх секундах упустила перемогу над Чехією

Олександр Петраков випустив незвичайний склад, але не зміг зламати нічийну серію

Збірна України зіграла третій матч за календарний тиждень. У Пльзені підопічні Олександра Петракова зустрічалися зі збірною Чехії в товариській зустрічі.

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Головний тренер збірної України не приховував, що цю гру він використовує для того, щоб подивитися в справі потенційне посилення команди. Тому досвідчені футболісти, які грали проти Казахстану та Франції в матчах відбіркового циклу на ЧС-2022, були відпущені в розташування своїх клубів. У свою чергу, виклик у збірну України отримали Тарас Качараба, Владислав Кочергін і Сергій Булеца.

Матч із Чехією почався з грубості — Зінченко в підкаті в'їхав в ноги супернику і отримав жовту картку. В цілому, в першому таймі на полі було важко визначити явного фаворита, але Україна атакувала гостріше, що і знайшло своє відображення в середині першого тайму: Корнієнко отримав м'яч після прострілу від Тимчика з правого флангу і з усієї сили відправив його у ворота — 1:0.

Чехія прийшла в себе тільки до кінця першого тайму, але два удари від Змграла не створили проблем Денису Бойку.

На початку другої половини матчу Соболь мало не створив момент для суперника, дозволивши Видрі вийти на рандеву з Бойком. Але переможцем в цій мікродуелі став воротар української збірної.

Чехія продовжувала атакувати, і в одному з епізодів Тецл зіграв на випередження і пробив у напрямку воріт — м'яч влучив у стійку. Петраков випустив на поле Булеца і Кочергіна, і Україна додала попереду, але забити хоча б ще один м'яч нашій команді так і не вдалося.

А ось господарі свій шанс реалізували: на останніх секундах компенсованого часу Матей Видра потужним ударом в кут врятував свою команду від поразки, продовживши нічийну серію України до трьох матчів.

Наступний матч головна команда країни проведе 9 жовтня, коли в межах відбору на чемпіонат світу-2022 зіграє в гостях проти Фінляндії.

Товариський матч.

Чехія — Україна — 1:1 (1:1)

Чехія: Станек — Цоуфал, Голешов (Каша, 61), Емелка, Гавел (Матежу, 46) — Крав, Соучек (Барак, 61) — Пішаків (Гложек, 46), Садлек, Змграл (Видра, 46) — Тецл (Сачек, 76)

Україна: Бойко — Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота — Тимчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зінченко, Корнієнко — Ярмоленко (Кочергін, 76), Зубков (Булеца, 64) — Сікан (Яремчук, 56).