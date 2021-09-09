Украина сыграет с Россией на чемпионате Европы по волейболу

Украинские и российские волейболисты встретятся впервые с 2005 года.

Сборная Украины по волейболу узнала своего соперника по 1/8 финала чемпионата Европы.

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Соперником украинской сборной станет сборная России. Встреча состоится 11 сентября в Гданьске (Польша). До этого сборная Украины провела все матчи в Кракове (Польша).

Сборная Украины стартовала с тяжелой победы над аутсайдерами группы Грецией (3:2), проиграли лидерам группы – Сербии и Польши со счетом 0:3, но навязав командам борьбу и обыграли конкурентов по выходу в плей-офф чемпионата Европы сборные Португалии и Бельгии (3:2 и 3:1).

В свою очередь, сборная России заняла второе место в своей группе, уступив первое место в группе сборной Нидерландов. В итоге, второе место группы России попадало на третье место группы, в котором принимала участие Украина.

В волейболе на поздних стадиях чемпионата Европы команды Украины и России не разводятся по политическим мотивам.

Групповой этап чемпионата Европы по волейболу проходил в четырех странах – Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Четвертьфиналы пройдут в польском Гданьске, а полуфиналы и финал примет польское Катовице.

Всего на чемпионате Европы выступили 24 команды: они были поделены на четыре группы по шесть команд, четыре лучших команды из каждой группы вышли в плей-офф чемпионата Европы и поборются за чемпионство.

Действующими чемпионами Европы является сборная Сербии, с которыми Украина уже сыграла в групповом этапе и имела шансы на успех. Сборная России также является фаворитом противостояния с Украиной, но свои шансы наша сборная будет иметь.