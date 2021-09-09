Україна зіграє з Росією на чемпіонаті Європи з волейболу

Українські й російські волейболісти зустрінуться вперше з 2005 року.

Збірна України з волейболу дізналася свого суперника у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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Суперником української збірної стане збірна Росії. Зустріч відбудеться 11 вересня в Гданську (Польща). До цього збірна України провела всі матчі в Кракові (Польща).

Збірна України стартувала з важкої перемоги над аутсайдерами групи Грецією (3:2), програли лідерам групи — Сербії та Польщі з рахунком 0:3, але, нав'язавши командам боротьбу, і обіграли конкурентів у виході в плей-офф чемпіонату Європи збірні Португалії та Бельгії ( 3:2 і 3:1).

У свою чергу, збірна Росії зайняла друге місце в своїй групі, поступившись першим місцем в групі збірній Нідерландів. У підсумку, друге місце групи Росії потрапляло на третє місце групи, в якому брала участь Україна.

У волейболі на пізніх стадіях чемпіонату Європи команди України і Росії не розводяться з політичних мотивів.

Груповий етап чемпіонату Європи з волейболу відбувся в чотирьох країнах — Польщі, Фінляндії, Чехії та Естонії. Чвертьфінали відбудуться в польському Гданську, а півфінали і фінал прийме польське Катовіце.

Всього на чемпіонаті Європи виступили 24 команди: вони були поділені на чотири групи по шість команд, чотири кращі команди з кожної групи вийшли в плей-офф чемпіонату Європи і поборються за чемпіонство.

Чинними чемпіонами Європи є збірна Сербії, з якими Україна вже зіграла в груповому етапі і мала шанси на успіх. Збірна Росії також є фаворитом протистояння з Україною, але свої шанси наша збірна матиме.