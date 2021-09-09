Обидчик сборной Украины из Казахстана провалил допинг-тест

Несмотря на то, что футболист забил Украине, результат матчей все равно останется в силе.

Игрока сборной Казахстана Руслана Валиуллина, который забил два гола в ворота сборной Украины в матче квалификации на чемпионат мира в Катаре, отстранили от участия в соревнованиях из-за допинга, сообщает казахский журналист Айдын Кожахмет.

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Журналист подтвердил, что защитник сборной Казахстана, выступающий за "Тобол" попался на допинге. Корреспондент не знает, когда именно стало известно о положительной допинг-пробе, однако футболист уже не играл в следующем матче отбора против Боснии и Герцеговины.

Какое запрещенное вещество обнаружено в организме футболиста – неизвестно, но казахстанец отказался от вскрытия допинг-пробы В, а значит признал свою вину в случившемся.

Позже информацию о допинг-пробе подтвердил и клуб футболиста "Тобол".

Что это может значить для сборной Украины?

Любопытно, что допинг-скандал никак не отразится на результатах Казахстана в матчах со сборной Украины. Футбол является командным видом спорта и в случае, если у одного из спортсменов после матча обнаруживают запрещенное средство, то несет наказание лишь сам футболист, а не команда. Поэтому в таких случаях нельзя рассчитывать, что команде присудят техническое поражение за участие в матче игрока, попавшегося на допинге.

Недавно в похожей ситуации находилась и сама сборная Украины, когда допинг обнаружили в организме нападающего сборной Украины Артема Беседина. Он понес личное наказание в виде дисквалификации и отстранения от футбола.

Напомним, что Украина дважды сыграла вничью в отборе на чемпионат мира с Казахстаном – 1:1 и 2:2 и Валиуллин забил два мяча в ворота Украины.