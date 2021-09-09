Кривдник збірної України з Казахстану провалив допінг-тест

Незважаючи на те, що футболіст забив Україні, результат матчів все одно залишиться в силі.

Гравця збірної Казахстану Руслана Валіулліна, який забив два голи у ворота збірної України в матчі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі, відсторонили від участі в змаганнях через допінг, повідомляє казахський журналіст Айдин Кожахмет.

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Журналіст підтвердив, що захисник збірної Казахстану, який виступає за "Тобол", попався на допінгу. Кореспондент не знає, коли саме стало відомо про позитивну допінг-пробу, однак футболіст вже не грав у наступному матчі відбору проти Боснії та Герцеговини.

Яку заборонену речовину виявлено в організмі футболіста — невідомо, але казахстанець відмовився від відкриття допінг-проби В, а значить, визнав свою провину.

Пізніше інформацію про допінг-пробу підтвердив і клуб футболіста "Тобол".

Що це може означати для збірної України?

Цікаво, що допінг-скандал ніяк не відіб'ється на результатах Казахстану в матчах зі збірною України. Футбол є командним видом спорту, і в разі, якщо в одного зі спортсменів після матчу виявляють заборонений засіб, то несе покарання лише сам футболіст, а не команда. Тому в таких випадках не можна розраховувати, що команді присудять технічну поразку за участь у матчі гравця, який попався на допінгу.

Нещодавно в схожій ситуації побувала і сама збірна України, коли допінг виявили в організмі нападника збірної України Артема Бесєдіна. Він поніс особисте покарання у вигляді дискваліфікації і відсторонення від футболу.

Нагадаємо, що Україна двічі зіграла внічию у відборі на чемпіонат світу з Казахстаном — 1:1 і 2:2 і Валіуллін забив два м'ячі у ворота України.