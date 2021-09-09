Кривдник збірної України з Казахстану провалив допінг-тест
Незважаючи на те, що футболіст забив Україні, результат матчів все одно залишиться в силі.
Гравця збірної Казахстану Руслана Валіулліна, який забив два голи у ворота збірної України в матчі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі, відсторонили від участі в змаганнях через допінг, повідомляє казахський журналіст Айдин Кожахмет.
Журналіст підтвердив, що захисник збірної Казахстану, який виступає за "Тобол", попався на допінгу. Кореспондент не знає, коли саме стало відомо про позитивну допінг-пробу, однак футболіст вже не грав у наступному матчі відбору проти Боснії та Герцеговини.
Яку заборонену речовину виявлено в організмі футболіста — невідомо, але казахстанець відмовився від відкриття допінг-проби В, а значить, визнав свою провину.
Пізніше інформацію про допінг-пробу підтвердив і клуб футболіста "Тобол".
Що це може означати для збірної України?
Цікаво, що допінг-скандал ніяк не відіб'ється на результатах Казахстану в матчах зі збірною України. Футбол є командним видом спорту, і в разі, якщо в одного зі спортсменів після матчу виявляють заборонений засіб, то несе покарання лише сам футболіст, а не команда. Тому в таких випадках не можна розраховувати, що команді присудять технічну поразку за участь у матчі гравця, який попався на допінгу.
Нещодавно в схожій ситуації побувала і сама збірна України, коли допінг виявили в організмі нападника збірної України Артема Бесєдіна. Він поніс особисте покарання у вигляді дискваліфікації і відсторонення від футболу.
Нагадаємо, що Україна двічі зіграла внічию у відборі на чемпіонат світу з Казахстаном — 1:1 і 2:2 і Валіуллін забив два м'ячі у ворота України.